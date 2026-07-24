Video | Él es el primo de Luis Díaz, juega en el Barranquilla F.C y quiere seguir sus pasos en el fútbol profesional

Mohamed Bolívar destacó el ímpetu del Barranquilla FC para remontar un 2-0 e igualar ante Junior en la Copa BetPlay 2026 - crédito @jorgedeportes15/X

Barranquilla FC dio una de las sorpresas de la jornada en la Copa BetPlay 2026 al igualar frente a Junior de Barranquilla, equipo que afrontó el compromiso con la mayoría de sus habituales titulares bajo la dirección técnica de Alfredo Arias.

Aunque el conjunto rojiblanco dominó varios pasajes del encuentro, no logró traducir ese control en el marcador, mientras que el equipo de la segunda división encontró en Mohamed Bolívar a uno de sus jugadores más destacados.

El volante de 20 años fue el encargado de manejar el ritmo ofensivo de Barranquilla FC y, tras el compromiso, se llevó buena parte de la atención en la zona mixta por una revelación que pocos conocían: es primo de Luis Díaz, una de las grandes figuras del fútbol colombiano y actual jugador del Bayern Múnich.

PUBLICIDAD

Más allá del vínculo familiar, Bolívar aseguró que su objetivo es construir su propia carrera, aunque reconoce que el camino recorrido por el atacante de la selección Colombia representa una fuente permanente de inspiración.

Él es Mohamed Bolívar, primo del futbolista de la selección Colombia y del Bayern Múnich, durante el partido entre Junior y Barranquilla - crédito Colprensa

La familia de Luis Díaz

Durante su atención a los medios, Mohamed Bolívar explicó que comparte raíces con el futbolista colombiano y recordó cómo comenzó su proceso de formación, muy similar al que vivió el propio Luis Díaz años atrás.

“Soy de allá de donde es Lucho Díaz, que es mi primo. Vengo, como todo chico, soñando con llegar al profesionalismo. Primero pasé por la escuela del papá de Lucho Díaz, luego fui a Valledupar, después a Medellín, y terminé aquí en las divisiones menores de Barranquilla FC y Junior“, expresó el mediocampista.

PUBLICIDAD

El recorrido mencionado por Bolívar guarda varias coincidencias con el desarrollo deportivo de Luis Díaz, quien también pasó por Barranquilla FC antes de consolidarse en Junior. Desde allí dio el salto al Porto de Portugal, luego al Liverpool, y posteriormente llegó al fútbol alemán, donde hoy es una de las principales figuras del Bayern Múnich.

Para el joven volante, esa trayectoria demuestra que es posible alcanzar la élite del fútbol partiendo desde las divisiones menores del club barranquillero.

Mohamed Bolívar, primo de Luis Díaz, juega con la dorsal número 8 - crédito Colprensa

Un empate que alimenta la ilusión

Además de hablar sobre su relación con Luis Díaz, Mohamed Bolívar valoró el resultado conseguido frente a Junior, un equipo que partía como amplio favorito por la diferencia de categoría y la calidad de su plantel.

PUBLICIDAD

El mediocampista destacó la mentalidad competitiva del grupo y aseguró que el objetivo del equipo siempre fue competir de igual a igual frente a uno de los clubes más importantes del país.

"Somos un grupo de jóvenes que tiene hambre de gloria, hambre de ganarles a los equipos grandes. Nos vamos contentos porque no cualquiera le empata a Junior“, afirmó.

Luis Díaz en sus primeros partidos como jugador del Barranquilla FC en la segunda división del fútbol colombiano, el mismo equipo en el que ahora está su primo, Mohamed Bolívar - crédito Win Sports

Los consejos que recibe de Luis Díaz

Uno de los momentos más llamativos de la conversación con los periodistas llegó cuando Mohamed Bolívar reveló que mantiene contacto con Luis Díaz, aunque reconoció que las conversaciones no son tan frecuentes debido a la diferencia horaria entre Colombia y Alemania.

PUBLICIDAD

Según explicó, también tiene una relación cercana con el padre y los hermanos del futbolista, quienes siguen de cerca su proceso deportivo. "Hablo más que todo con los hermanos y con el papá, con Lucho de vez en cuando por el tema del tiempo allá en Alemania“, comentó.

Sin embargo, cada conversación con el extremo colombiano deja enseñanzas que Bolívar intenta aplicar en su carrera. "Me da consejos, que estos partidos son los que catapultan a ser mejor. No sé si recuerdan, él salió en un partido de estos“, recordó el volante, haciendo referencia a los primeros pasos de Luis Díaz con Barranquilla FC antes de consolidarse en Junior.

PUBLICIDAD

El joven futbolista añadió que el principal mensaje de su primo no está relacionado únicamente con el talento dentro del terreno de juego, sino con los valores personales.

"Eso es lo que me aconseja, ser humilde siempre, que la humildad y la disciplina siempre van primero que todo. Ya después, dentro de la cancha, mostrar todo el talento que tengo“, concluyó.