Suspenden el reconocimiento deportivo del Cúcuta por no pagar sus deudas

El ministro de Deporte Ernesto Lucena , en rueda de prensa, anunció que al Cúcuta Deportivo se le suspendió su reconocimiento deportivo debido a la falta de pago a sus empleados y jugadores, así como la no cancelación de algunas obligaciones parafiscales. La suspensión entrará en rigor una vez se notifique tanto al equipo como a su presidente, quien fue citado para el próximo jueves 5 de noviembre.

“Queremos informar al país que se han cumplido todas las instancias del código de procedimiento, basados en el decreto ley 1228 de 1995 a través de la Dirección de Inspección Vigilancia y Control, hemos surtido todo el proceso con el Cúcuta Deportivo por el no pago no acreencias laborales por el no pago de muchos de sus parafiscales y sobre esa base lo que hemos dicho es que el que no cumpla con los derechos de los jugadores tendrá sanción”, dijo anunció Lucena.

En la rueda de prensa también estuvo presente Viviana Forero, directora de Inspección Vigilancia y Control del ministerio, y Rodrigo Suárez, encargado de la oficina jurídica. Forero aclaró que Cúcuta Deportivo podrá disputar los partidos programados hasta cuando la decisión le sea notificada al representante legal. “Estamos en proceso de notificación, que debe ser de manera completa. Puede jugar, porque estamos en ese proceso, al terminarlo, al día siguiente queda en firme y será ahí cuando la suspensión y la multa cumplan todas las etapas”.

La sanción afectará al club cucuteño tanto a nivel local como en torneos internacionales, por lo que el equipo ‘motilón’ no podrá disputar ningún campeonato. La única manera de levantar la suspensión será cuando se demuestre que las deudas pendientes están saldadas.

Ernesto Lucena también dijo que en contra del Cúcuta Deportivo hay en curso otra investigación, que podría llevar al club a perder el reconocimiento deportivo. Esto debido a que la reincidencia en una misma falta podría conducir a esta decisión. El ministro del Deporte aseguró que fue una decisión “agridulce” para el fútbol colombiano, al tiempo que reiteró su compromiso por el bienestar de los deportistas del país.

