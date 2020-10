Ángela Ferro asegura estar “consternada e indignada” con la defensa de su agresor

Ángela Ferro y su pareja / Óscar Salazar Facebook

Ángela Ferro y sus familiares expresaron su satisfacción con la captura y posterior medida de aseguramiento contra el hombre que, el pasado 17 de octubre, le propinó varios golpes en la cabeza con un hacha, pero también se mostró indignada, después de que su agresor se declarara inocente de intento de feminicidio.

La mujer víctima de la agresión habló para el noticiero NotiCentro 1 Cm& sobre el proceso que avanza contra Parra y las declaraciones de este y sus abogados. “Me siento consternada e indignada, no sé cómo una firma de abogados se presta para defender a este tipo e inventar tantas cosas que atentan contra mí”.

Según Ferro las palabras de los abogados de Parra la difaman. “Ya suficiente fue con el ataque como para que salga a desprestigiarme”, anotó

Cuando el abogado César Augusto Londoño, de Londoño & Asociados, Abogados Consultores, quien está defendiendo a Parra, habló con el diario El Tiempo sobre su cliente, aseguró que este “se encuentra muy afligido (...). Está con tendencias suicidas porque él es consciente de que cometió un grave error en un estado de alicoramiento no propio en él”.

El abogado aseguró al diario que el efecto de las bebidas alcohólicas y la confesión de una infidelidad por parte de Ángela Ferro hicieron que Parra entrara en “estado de ira e intenso dolor” y pidió que esto se tenga en cuenta a la hora de condenar a su cliente.

Sin embargo, Ferro manifestó que Parra “ya había sido agresivo, me había tirado de la cama, había intentado morderme; pero al mismo tiempo era detallista y cambiaba. Era como si fuera dos personas diferentes”. La víctima también aseguró para el noticiero que aún tiene secuelas del ataque. “Tengo dolor de cabeza constante, mareo, mi visión no está muy bien, necesito bastante asistencia porque no puedo caminar sola”.

Yo pensaba que podía controlar la ansiedad o las reacciones de Miguel y miren cómo resultó todo esto. afortunadamente estoy viva

Pidió que su caso sea una lección para otras mujeres y les dio algunas recomendaciones. “La violencia empieza con un grito, con los celos enfermizos, con la desconfianza, con hacerte sentir mal (...) Mucha fuerza para las mujeres que estén viviendo esto, las invito a que busquen ayuda”.

Por otro lado, luego de que la Fiscalía General solicitara, ante la jueza 69 de control de garantías de Bogotá, enviar a la cárcel a Miguel Camilo Parra, la jueza acogió la petición este miércoles.

Según el ente acusador, Parra representa un peligro para la víctima, su hijo y para la sociedad, por lo que pidió que fuera privado de la libertad de manera inmediata. Argumento que recogió la jueza que consideró al acusado como “un peligro para la víctima, para la sociedad y para el proceso penal”.

Además, la Fiscalía manifestó que para el proceso contra Parra pedirá una condena no menor a 40 años de prisión.

Quién es Miguel Parra

Oscar Salazar le dijo a Infobae que Miguel Camilo Parra Niño se presentó ante su amiga Ángela Ferro como un hombre cristiano, que no tomaba, no fumaba y era administrador de una tienda de artículos para mascotas. Sin embargo, Salazar aseguró que nada de eso era cierto y que el presunto agresor de su amiga era homofóbico, violento y estaba obsesionado con las hachas, de las cuales tenía seis, de diferentes tamaños, guardadas en su casa.

“Esas hachas las usaba para fotos, yo creo que se obsesionó con la serie de ‘Vikingos’, Miguel se creía un vikingo, él no es del color en el que sale en las fotos, él es más moreno, pero las blanqueaba. (...) De ocho meses que llevan ellos, yo me dejé de hablar con él desde hace como cuatro o cinco meses porque una vez le dije: ‘bájale, Ángela no está cometiendo ningún error porque ella está con sus amigos y nosotros al ser homosexuales pues no hay problema’. No nos bajaba de maricas hijueputas y nos decía que algún día nos iba a hacer algo”, denunció Salazar a Infobae.

