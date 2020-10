Las cuentas de la Red Independiente: Noticias 1 concluyó su primera ronda de financiación en Vaki, y va por más.

Imagen de archivo para representar el mecenazgo digital, o crwodfunding, una tendencia de gestión de recursos que apela a las comunidades en línea para conseguir financiación y elaborar proyectos. Imagen de archivo Infobae, Getty Images.

Ha sido un año largo desde que Noticias Uno salió del aire e ingresó en Internet para continuar su recorrido en el periodismo independiente, que cuenta con 28 años de vigencia. En su momento, el motivo provocó disgustos entre la audiencia, tal vez la más comprometida de Colombia, que vociferó en Twitter su inconformidad ante las declaraciones del gerente de Noticias Uno, Jorge Acosta, designado para comunicar el fin de una etapa : el noticiero, con más investigaciones y denuncias en la historia reciente de la prensa colombiana, saldría del aire en los últimos meses de 2019 .

Fueron 28 años de trabajo ininterrumpido los que desaparecerían luego de una decisión basada en el rating del espacio , que no lograba incrementar su base de seguidores, lo que para las centrales de pauta fue definitivo para tomar la decisión de no financiar el producto. Sobre Acosta llovieron críticas con respecto a su gestión, e incluso en algunos rincones de Twitter la presunción fue de censura gubernamental por el tipo de denuncias que hace Noticias 1: t an solo en 2020 son 2.200 investigaciones en campos como la corrupción, el nepotismo, la injerencia de las bacrim, el narcotráfico y la delincuencia común en las regiones, así como el seguimiento a los vìnculos entre la criminalidad y la clase política nacional .

Pero Noticias 1 no abandonó el ruedo. Dio un giro de 360 grados a su estrategia y se transformó en un espacio digital que emite en su tradicional horario nocturno de los fines de semana. Activó un proceso de mecenazgo en la plataforma Vaki y, con el apoyo de las redes sociales (que es donde se encuentra su mayor capital) sigue en su labor de informar y denunciar. Como lo afirma el comunicado oficial de su rendición de cuentas: “la solidaridad de: periodistas, técnicos, personal administrativo de Noticias Uno, televidentes, amigos, anunciantes y miles de seguidores, que reconocen en este espacio informativo el medio para conocer la verdad que muchos quieren mantener oculta”. ¿El resultado? $1.530.842.505 millones de pesos en 365 días.

Los medios independientes o de impacto mediano, con comunidades que asientan su poder en redes sociales, acuden al mecenazgo para mantener la calidad, como Noticias 1 en Colombia. Imagen de archivo por Getty Images, para Infobae.

La expresión popular colombiana “ Hacer una vaca ” nunca hasta ahora había contado con una definición precisa y multitudinaria como la acogida que Noticias 1 tuvo cuando hizo el tránsito de ser un medio tradicional a uno digital. De acuerdo con la rendición de cuentas presentada a su audiencia, en 1 año de vaca, ha recogido $1.530.842.505 millones de pesos que están discriminados en gastos como sueldos, para los equipos de investigación, reportería y técnicos, además de las comisiones que la plataforma exige por las transacciones derivadas de su uso. El saldo antes de disgregarse en honorarios, queda neto luego de las comisiones ejecutadas por la plataforma en $1.337.336.089 millones de pesos. Incluso, el noticiero cuenta con un saldo a favor destinado a gastos de funcionamiento, por el orden de $62.282.193 millones de pesos que destinará a sueldos y honorarios, con los que el personal responsable de investigación y emisión seguirá realizando su labor.

El crowdfunding en Colombia para medios independientes no es un mecanismo nuevo, pero la recepción que tiene la vaki de Noticias Uno trae a la memoria el caso de La Silla Vacía con su programa de “Súper Amigos”, una estrategia de mecenazgo en la que los usuarios apadrinan el portal de noticias y pueden acceder a ciertos diferenciales, como por ejemplo, ser destacados por su opinión dentro del portal, materiales del catálogo editorial de la Silla, o gestionar un taller que les permita compartir ganancias tanto a la silla como al usuario. A diferencia de Noticias 1, el mecenazgo en la Silla se gestiona directamente desde su plataforma con cuotas mensuales y anuales basadas en descuentos en su tarjeta de crédito.

Mientras más medios ingresan en la cultura de la colaboración para mantener un nivel de independencia que redunde en calidad de contenido, Vaki, la plataforma se asienta en el mercado bajo la idea de una cultura de colaboración y activación ciudadana, en la que prima la confianza de los usuarios (son definidos por la plataforma como Vakers), que según ellos, los transforma en la plataforma de crowdfunding hispano hablante más grande del mundo.

