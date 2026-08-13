La Vuelta a Colombia 2026 se canceló por el terremoto en Chocó: esto pasará con la clasificación general

La Vuelta a Colombia es otra de las competencias que, debido al terremoto del 10 de agosto, paró su actividad - crédito Federación Colombiana de Ciclismo

Guardar

El terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Richter, en la mañana del 10 de agosto de 2026, significó un golpe enorme para toda Colombia por la cantidad de fallecidos, heridos y familias damnificadas en las regiones del Pacífico y el Eje Cafetero, donde continúan las labores de rescate debajo de los escombros.

Debido a la tragedia, la Federación Colombiana de Ciclismo tomó la decisión de cancelar la Vuelta a Colombia, competencia que avanzaba en el país, pero la situación por el sismo provocó que se parara todo el certamen, el cual apenas tenía cinco etapas disputadas en su edición 2026.

PUBLICIDAD

Cabe recordar que el fútbol colombiano también hizo una pausa para que los clubes se dediquen a apoyar a los más necesitados por el terremoto, aunque se anunció que retomará las actividades el 19 de agosto, pero bajo preocupación por los cambios que se avecinan en el calendario y los campeonatos.

¿Qué pasó con la Vuelta a Colombia?

Luego del terremoto de 7,4 grados en Chocó, la Federación Colombiana de Ciclismo estuvo atenta a la situación porque golpeó a todo el país, además del temor de algunas afectaciones en las zonas por donde pasaba el certamen, el cual arrancó el sábado 8 de agosto.

El presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, Rubén Galeano, confirmó el 13 de agosto que la Vuelta a Colombia fue cancelada, debido a los estragos de la tragedia y la preocupación de los corredores, colaboradores y trabajadores de la organización para enviar ayudas.

PUBLICIDAD

Este fue el anuncio sobre la cancelación de la Vuelta a Colombia 2026, luego de cinco etapas - crédito @VBarCaracol/X

El anuncio fue hecho en el programa El VBar Caracol, pues en horas de la mañana se conoció que la sexta etapa, para correrse el 13 de agosto, e iba a comenzar en Manizales, una de las ciudades más afectadas por el terremoto, y terminaba en La Pintada, Antioquia.

De otro lado, a las 4:00 p. m. será la premiación de los campeones de la Vuelta a Colombia, con Diego Camargo como líder de la clasificación general tras cinco etapas, quien también había enviado un mensaje a los afectados por la tragedia luego de ganar la fracción del 12 de agosto.

PUBLICIDAD

Diego Camargo, que se colocó la camiseta de líder el miércoles 12 de agosto, será declarado campeón de la Vuelta a Colombia - crédito Federación Colombiana de Ciclismo

Los otros ganadores son el ecuatoriano Héctor Álvarez como el mejor sub-23, el guatemalteco Mardoqueo Vásquez en la clasificación de extranjeros, Wilmar Paredes se quedó con la pelea por los puntos, Sebastián Castaño en la montaña y el Nu Colombia fue el puntero de los equipos.

El fútbol también se detuvo

La Dimayor informó que todos sus campeonatos se aplazarán hasta el 19 de agosto, al señalar que “Colombia vive un momento que nos conmueve a todos. Sabemos que, en circunstancias como estas, las prioridades cambian y que lo más importante es acompañar a quienes han perdido tranquilidad, bienes materiales o, en algunos casos, a seres queridos. Como institución y como familia del fútbol colombiano, queremos decirles que no están solos”.

PUBLICIDAD

Pese a detener el deporte, la Dimayor dejó claro que no canceló los torneos porque “no lo hacemos de espaldas a la realidad que vive el país, sino precisamente entendiendo que mantener el fútbol activo también significa proteger a miles de personas y familias que dependen económicamente de esta actividad”.

La Dimayor anunció el aplazamiento de la programación del fútbol colombiano y confirmó que las competencias se retomarán a partir del 19 de agosto - crédito Dimayor

“Sin embargo, hemos decidido aplazar la programación de todas nuestras competencias del fin de semana. Retomaremos el próximo 19 de agosto con la programación de nuestras distintas competencias, las cuales anunciaremos oportunamente”, añadió.

La División Mayor señaló también que “queremos que entiendan que detrás de cada partido hay trabajadores de los clubes, personal de los estadios, vendedores, comerciantes, transportadores, periodistas, personal logístico, empresas de servicios y muchas familias cuyo sustento está ligado directa o indirectamente al fútbol. Para ellos, continuar significa también poder trabajar, generar ingresos y llevar tranquilidad a sus hogares”.

PUBLICIDAD