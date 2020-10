¿Piensa comprar vivienda? No se pierda estas opciones que ofrecerá el Fondo Nacional del Ahorro

Foto: Consejería de Comunicaciones

Si está pensando en adquirir vivienda nueva tendrá desde este lunes una excelente oportunidad para encontrar su casa o apartamento ideal sin la necesidad de desplazarse a una sala de ventas. Podrá hacerlo desde su computador.

La cita será a partir de este 26 de octubre hasta el 2 de noviembre , El Fondo Nacional del Ahorro organizará la Gran Feria Virtual de vivienda, evento con el cual busca brindar a los ciudadanos la información necesaria sobre las mejores alternativas del mercado inmobiliario.

En el evento, que inicia este lunes a las 8 a. m. participarán 60 constructoras que ofrecerán 300 proyectos con alrededor de 18.000 inmuebles disponibles en todo el país.

La feria le permitirá conocer la oferta tanto de viviendas de interés prioritario (VIP) como de viviendas de interés social (VIS), cuyo valor oscila entre los 62 y 155 millones de pesos. Igualmente habrá opciones para quienes aspiren a adquirir viviendas no VIS que se encuentren en un rango de precio entre 170 y más de 1.000 millones de pesos.

Por otro lado, la entidad garantizó que para la compra de estos inmuebles aplican los subsidios que ofrece el Gobierno Nacional para vivienda VIS y no VIS , como el de Mi Casa Ya, subsidio a la tasa de interés, Semillero de propietarios y el de las cajas de compensación.

Los subsidios que pueden ayudarle a comprar vivienda

Los subsidios que pueden ayudarle a comprar vivienda



Semillero de propietarios

Semillero de propietarios



Este programa ofrece dos modalidades de subsidio: la primera, subsidia el arriendo a quienes viven en condiciones informales; la segunda, premia el ahorro en una cuenta especial en la que la familia debe completar en 18 meses 4,5 salarios mínimos mensuales –cerca de 4 millones de pesos- para ser beneficiario del subsidio complementario a Mi Casa Ya y a las cajas de compensación. Así, por cada 1.000 pesos ahorrados, el Estado lo premiará con 1.333 pesos más.

Para aplicar a este programa sus ingresos no pueden superar los dos salarios mínimos mensuales legales vigentes, unos 1′757.606 pesos; no ser propietario de una vivienda ni haber sido beneficiario de ningún subsidio familiar de vivienda, y mantener los ingresos y el núcleo familiar durante la etapa de ahorro y consecución de la vivienda.

Mi Casa Ya

Mi Casa Ya



Dirigido a hogares que tengan ingresos menores a cuatro salarios mínimos –cerca de 4 millones de pesos), los cuales podrán obtener un subsidio equivalente a 30 o 20 salarios mínimos mensuales –entre 30 y 20 millones de pesos aproximadamente-, según ingresos, para compra de su vivienda.

También reciben una cobertura a la tasa de interés de 5 puntos porcentuales, para viviendas de interés prioritario que no superen los 90 salarios mínimos mensuales y de 4 puntos porcentuales, para viviendas de interés social (VIS) de hasta 135 salarios mínimos mensuales y de hasta 150 salarios mínimos para aglomeraciones urbanas cuya población supere un millón de habitantes.

Los interesados pueden obtener información en www.micasaya.minvivienda.gov.co y en www.minvivienda.gov.co

Subsidio concurrente

Subsidio concurrente



Otra de las posibilidades a las que puede aplicar es a un subsidio concurrente, que permite integrar las ayudas para compra de vivienda del programa Mi Casa Ya y los beneficios que otorgan las Cajas de Compensación Familiar. A este subsidio sólo pueden presentarse los hogares que ganan hasta 2 salarios mínimos mensuales, esto es, unos 1′7 millones de pesos.

El primer paso es tramitar dicho subsidio con la caja de compensación, y luego hacer la solicitud para el programa ante el Ministerio de Vivienda. En lo que va de este gobierno se han entregado 7.000 subsidios de este tipo, pero la meta es llegar a los 13.500 subsidios de este tipo.

Subsidio para compra de no VIS

Subsidio para compra de no VIS



Los beneficiarios de esta ayuda recibirán cerca de 439.000 pesos mensuales durante los primeros 7 años del crédito, esto es más de 36 millones de pesos y deben postularse a través de la entidad bancaria al momento de solicitar un crédito hipotecario.

Para aplicar a este subsidio la persona u hogar no debe haber recibido subsidio familiar de vivienda del Gobierno o Cajas de Compensación Familiar, ni ninguna cobertura de tasa de interés. No hay más límites de ingresos para aplicar al programa y no importa si ya es propietario de una vivienda.

El Banco de Bogotá anunció que las personas interesadas pueden postularse para ser beneficiarios del subsidio para compra de vivienda diferente a proyectos de interés social (no VIS), realizando la solicitud formal ante el banco para acceder a este programa. Bancolombia también está lista para atender las postulaciones de las personas interesadas en acceder a este subsidio para compra de vivienda urbana nueva No VIS.