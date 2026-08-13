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Las tres propuestas de la Dimayor para terminar la Liga BetPlay y la Copa Colombia en 2026 tras el terremoto: evalúan cambios

El presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, dio a conocer las ideas que se manejan para acomodar los campeonatos, pues el calendario también será modificado

Liga BetPlay y Copa Colombia
La Liga BetPlay y la Copa Colombia serán modificadas para que se terminen en 2026, debido al calendario apretado por el terremoto del 10 de agosto - crédito Colprensa
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El fútbol colombiano volvió a quedar aplazado por cuenta del terremoto del 10 de agosto de 2026, de magnitud 7,4 grados en la escala de Richter, que dejó más de 270 muertos en las regiones del Pacífico y el Eje Cafetero, además de graves afectaciones a las ciudades de Quibdó, Cali, Manizales y Pereira.

La Dimayor tiene planteado hacer cambios a la Liga BetPlay y la Copa Colombia, con el objetivo de que puedan terminar en la temporada 2026, cuyo calendario también sufrirá modificaciones para que sea lo menos traumático para los clubes, que actualmente organizan colectas solidarias para las familias damnificadas.

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Por el momento, el fútbol en el país quedará detenido hasta el miércoles 19 de agosto, cuando se reanuden todas las competencias profesionales, además de que son las fechas en las que Santa Fe y Deportes Tolima tienen compromisos internacionales en Copa Sudamericana y la Copa Libertadores.

Las propuestas para la Liga BetPlay y Copa Colombia

La situación con el terremoto en Chocó, que golpeó a todo el Pacífico y el Eje Cafetero, hizo recordar la pandemia del covid-19 en el fútbol colombiano, pues fue necesario que se detuviera el deporte por una razón de carácter nacional, para ayudar a los más necesitados por la tragedia.

El presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, informó en La FM que una de las propuestas es que la Liga BetPlay reemplace los cuadrangulares por playoffs, con el objetivo de liberar fechas en el calendario para acomodar la cantidad de partidos aplazados de las jornadas cuatro y cinco.

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Liga BetPlay
La Liga BetPlay volvería al sistema de playoffs, como en el primer semestre de 2026 - crédito Colprensa

Según el directivo, la entidad apelará ante la FIFA para que se apruebe el cambio bajo el motivo de “fuerza mayor”, pues los estatutos internacionales prohíben que un campeonato profesional cambie de formato a mitad de disputa, para preservar el juego limpio con los participantes.

Con respecto a la Copa Colombia, que debió aplazar el inicio de los octavos de final, se manejan dos propuestas: cancelar el certamen por lo que queda de 2026 o disputar las llaves a un solo partido, una idea que ya se realizó en la pandemia de covid-19 y acabó el certamen entre diciembre de 2020 y enero de 2021.

Copa Colombia
La Copa Colombia tendría un sistema de juego más corto para terminar en 2026 o sería cancelado por el terremoto - crédito DIM

Finalmente, Zuluaga aseguró que el calendario del fútbol colombiano sí se alargará para cubrir todas las competencias, pasará del 13 al 22 de diciembre, y una de las razones que se explicó en La FM es que, por el cambio de contrato por los derechos de televisión, no sería posible que se alargara la temporada hasta enero de 2027.

El retorno del fútbol colombiano

A través de un comunicado, la División Mayor del Fútbol Colombiano anunció que el 14 de agosto ya no será la fecha para el regreso de las competencias tras el terremoto, pues aceptó la petición de muchos sectores para no retomar las actividades mientras siguen los trabajos en las ciudades afectadas.

“Consideramos que el fútbol debe continuar en aquellas ciudades y escenarios que no hayan sido afectados por el terremoto y que se encuentren en condiciones adecuadas para desarrollar la actividad deportiva. No lo hacemos de espaldas a la realidad que vive el país, sino precisamente entendiendo que mantener el fútbol activo también significa proteger a miles de personas y familias que dependen económicamente de esta actividad”, decía el documento.

La Dimayor anunció el aplazamiento de la programación del fútbol colombiano y confirmó que las competencias se retomarán a partir del 19 de agosto - crédito Dimayor
La Dimayor anunció el aplazamiento de la programación del fútbol colombiano y confirmó que las competencias se retomarán a partir del 19 de agosto - crédito Dimayor

La Dimayor confirmó que se aplazaron los partidos “de todas nuestras competencias del fin de semana. Retomaremos el próximo 19 de agosto con la programación de nuestras distintas competencias, las cuales anunciaremos oportunamente”.

“Pero también queremos que entiendan que detrás de cada partido hay trabajadores de los clubes, personal de los estadios, vendedores, comerciantes, transportadores, periodistas, personal logístico, empresas de servicios y muchas familias cuyo sustento está ligado directa o indirectamente al fútbol. Para ellos, continuar significa también poder trabajar, generar ingresos y llevar tranquilidad a sus hogares”, añadió.

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