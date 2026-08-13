Jhon Arias erró insólito gol con el Palmeiras en la Copa Libertadores: así fue la jugada

La estrella de la selección Colombia desperdició a los 59 minutos una ocasión bajo el arco en el empate 1-1 de Palmeiras ante Cerro Porteño por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.-crédito @SC_ESPN/X

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El 12 de agosto de 2026, Jhon Arias desperdició a los 59 minutos una opción debajo del arco en el empate de Palmeiras ante Cerro Porteño, un 1-1 por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 que dejó la serie abierta para la revancha del19 de agosto de 2026 en Asunción en el estadio “La Nueva Olla”.

El desenlace llegó recién en el tramo final. El delantero argentino José Manuel “Flaco” López adelantó al equipo brasileño en el minuto 83, pero un autogol agónico de Carlos Miguel le dio a Cerro Porteño un empate que el conjunto paraguayo valoró por tratarse de una visita de eliminación directa.

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Jhon Arias tratando de eludir a Fabricio Domínguez en el Palmeiras vs. Cerro Porteño por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores-crédito Alex Silva/REUTERS

Arias fue titular en Sao Paulo en un partido en el que Palmeiras dominó gran parte del desarrollo, aunque volvió a pagar su falta de precisión en los últimos metros. La ocasión más clara del colombiano nació a partir de una acción por la derecha de Allan, que ganó la banda y lanzó un centro al corazón del área.

Arias apareció por detrás de todos y definió con la pierna izquierda, pero el remate se fue por encima del travesaño. La reacción en la tribuna y entre sus compañeros fue inmediata: varios se tomaron el rostro al ver pasar una oportunidad que parecía hecha para abrir el marcador.

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El error de Arias quedó en el centro de un partido que se resolvió al final

Fabricio Domínguez y Jhon Arias en acción-crédito Alex Silva/REUTERS

La jugada del colombiano se produjo cuando el encuentro seguía igualado y Palmeiras buscaba romper un bloque defensivo cerrado. Cerro Porteño apostó por resguardarse cerca de su área e intentar lastimar al contragolpe, una fórmula que le permitió sostenerse en el partido hasta los minutos decisivos.

El equipo paraguayo ya había ganado 1-0 en ese mismo escenario el 20 de mayo de 2026, por la fase de grupos con gol del atacante argentino Pablo Vegetti. Aquel resultado había cortado una racha de 27 partidos invicto de Palmeiras como local en la Libertadores y otra de 17 encuentros seguidos sin perder en casa.

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La resistencia visitante también se apoyó en un giro clave del partido: la expulsión de Andreas Pereira, que dejó a los locales con un hombre menos en la recta final. Aun así, Palmeiras encontró la ventaja con una acción de Murilo por la derecha que terminó con la definición del Flaco López.

La igualdad definitiva llegó después de que Cerro rozara el empate en el descuento con un cabezazo de Jorge Morel. En la acción siguiente, un centro raso desde la derecha del argentino Jonatan Torres terminó en el autogol de Carlos Miguel, que no pudo controlar la pelota y selló el 1-1.

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Cerro Porteño celebró el empate y Palmeiras apuntó a la revancha en Asunción

Lucas Quintana marcando a José Manuel "El Flaco" López-crédito Alex Silva/REUTERS

Torres explicó el valor del resultado con una frase que resumió el plan del visitante: “Con nuestras armas los lastimamos. Es un resultado importante para nosotros, queríamos poder definir en Asunción”, dijo al medio.

Del lado de Palmeiras, el Flaco López puso el foco en la vuelta y en la intención de sostener la pelea por el torneo.

“Tenemos un partido en su casa, tendremos oportunidades como siempre tenemos y buscaremos la victoria, que tanto queremos, para buscar este título que queremos hace tiempo”, afirmó.

Arias llegó a este compromiso en medio de su participación en la campaña solidaria para ayudar a las víctimas del terremoto. En ese contexto extradeportivo, el colombiano fue inicialista en un partido en el que su falla bajo el arco terminó convertida en una de las imágenes de la noche en la Copa Libertadores.

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El juego de vuelta se disputará el 19 de agosto de 2026 a partir de las 5:00 p. m. (hora de Colombia) en el estadio General Pablo Rojas “La Nueva Olla” de Asunción, capital de Paraguay.