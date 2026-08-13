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La Liga BetPlay 2026-II cambiaría su sistema para la segunda fase, por el terremoto de magnitud 7,4 en Colombia

El anuncio lo hizo el presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, y la propuesta será planteada en la próxima asamblea extraordinaria de la entidad

Atlético Nacional y América de Cali serán los dos primeros equipos grandes en volver a la actividad del fútbol profesional colombiano - crédito Atlético Nacional/Dimayor
Atlético Nacional y América de Cali serían los dos primeros equipos grandes en volver a la actividad del fútbol profesional colombiano - crédito Atlético Nacional/Dimayor
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Colombia continúa enfrentando las consecuencias del terremoto de magnitud 7,4 que tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó, el pasado lunes 10 de agosto de 2026 a las 7:34 a.m.

La emergencia mantiene una cifra de 273 personas fallecidas y 40.753 familias afectadas, a corte del 13 del mismo mes, en medio de las labores de atención, rescate y recuperación en las zonas más golpeadas por el movimiento sísmico. La situación también alcanzó al fútbol profesional colombiano, que suspendió sus actividades como consecuencia de la emergencia.

La Dimayor tomó la decisión de aplazar la jornada de la Liga BetPlay y ahora analiza modificaciones para poder completar el campeonato durante 2026. Una de las alternativas que podría aprobarse es cambiar el sistema de competencia para la segunda fase del torneo, pasando de los tradicionales cuadrangulares a un formato de playoffs.

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Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor, explicó en entrevista con Blu Radio que la determinación de suspender el campeonato no fue sencilla, debido a las diferentes circunstancias que rodean al fútbol profesional colombiano. El dirigente señaló que había clubes interesados en disputar sus partidos, mientras que otros estaban imposibilitados de hacerlo por las condiciones derivadas del terremoto.

El presidente Carlos Mario Zuluaga llegó a Dimayor en marzo de 2025 - crédito Catalina Olaya/Colprensa
El presidente Carlos Mario Zuluaga llegó a Dimayor en marzo de 2025 - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Los interesados en que vuelva el fútbol profesional colombiano

“Habían equipos que querían jugar, otros que no es que no quisieran sino que estaban imposibilitados para hacerlo”, explicó Zuluaga, quien también reconoció que detrás de cada partido existe una industria que involucra a jugadores, trabajadores de los estadios, clubes, operadores y demás personas que dependen económicamente de la actividad.

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El presidente de la Dimayor también hizo referencia a la necesidad de garantizar el contenido contratado con el canal licenciatario, Win Sports. Sin embargo, explicó que, después de evaluar todos los factores, se consideró que la prioridad debía ser acompañar a las personas afectadas por la tragedia mientras continúan las labores de rescate.

La suspensión tendrá consecuencias directas sobre el calendario. De acuerdo con Zuluaga, si la competencia debe recuperarse disputando partidos cada tres días, el campeonato tendría que extenderse más allá de la fecha inicialmente prevista. El objetivo de tener campeón el 13 de diciembre ya no sería viable y la competencia podría prolongarse, como mínimo, hasta el 22 de diciembre.

La Dimayor anunció el aplazamiento de la programación del fútbol colombiano y confirmó que las competencias se retomarán a partir del 19 de agosto - crédito Dimayor
La Dimayor anunció el aplazamiento de la programación del fútbol colombiano y confirmó que las competencias se retomarán a partir del 19 de agosto - crédito Dimayor

La próxima asamblea extraordinaria de la Dimayor

Por esa razón, la Dimayor estudia convocar una asamblea extraordinaria para analizar un cambio en el sistema de la segunda fase, reunión de la cual Zuluaga no confirmó fecha. La propuesta consiste en reemplazar los cuadrangulares por un playoff, con el propósito de reducir la cantidad de partidos y facilitar la recuperación del calendario.

La posibilidad no es nueva dentro del fútbol colombiano. El formato de playoffs ya había sido planteado para la Liga BetPlay 2026-I debido a la necesidad de terminar el campeonato antes del Mundial de 2026. En aquella ocasión, la propuesta contemplaba que los ocho clasificados disputaran eliminatorias directas, en lugar de dividirse en dos grupos de cuatro equipos.

Ahora, la emergencia nacional podría llevar a aplicar una solución similar en el segundo semestre. Zuluaga explicó que, de aprobarse, los clubes deberán asumir un calendario más exigente para completar el torneo. El dirigente reconoció que jugar domingo, miércoles y domingo generará críticas y desgaste, pero sostuvo que será necesaria la colaboración de jugadores, equipos y demás integrantes del fútbol profesional colombiano.

La Dimayor toma medidas por el terremoto en Colombia
La Dimayor toma medidas por el terremoto en Colombia, pues debió aplazar varios partidos - crédito EFE

Otro de los problemas que deberá resolver la Dimayor está relacionado con los escenarios deportivos. El estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira estaba previsto para ser entregado después de un proceso de remodelación, pero ahora tendrá que ser revisado para determinar si sufrió afectaciones como consecuencia del terremoto.

Una situación similar se presenta con el Pascual Guerrero de Cali, escenario que también deberá ser inspeccionado antes de definir si puede continuar recibiendo partidos. América de Cali, según explicó Zuluaga, ya contempla a Bogotá como una posible alternativa para disputar sus encuentros en caso de que el estadio caleño no pueda ser utilizado.

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