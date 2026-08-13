Alejandro Riaño anunció que realizará un especial solidario de ‘The Juanpis Live Show’: así pueden ayudar a los damnificados del terremoto

El comediante Alejandro Riaño anuncia un Juanpis Live benéfico para los damnificados del terremoto - crédito @juanpisgonzalez/IG

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La música, el entretenimiento y la solidaridad se unirán en una jornada especial liderada por Alejandro Riaño y su reconocido personaje Juanpis González.

El comediante anunció una edición especial de The Juanpis Live Show, denominada ‘Si nos organizamos cabemos todos’, con la que busca recaudar fondos para apoyar a las familias damnificadas por el terremoto que afectó a Colombia el lunes 10 de agosto de 2026.

La iniciativa se llevará a cabo el sábado 29 de agosto de 2026 en el Movistar Arena de Bogotá y contará con la participación de más de una decena de reconocidos artistas nacionales.

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La propuesta pretende aprovechar el poder de convocatoria de la industria del entretenimiento para convertir una noche de música y espectáculo en una ayuda concreta para las comunidades que perdieron sus viviendas.

La donación por Tuboleta será el mecanismo de acceso al show solidario de Juanpis González - crédito cortesía

El evento es impulsado por Riaño Producciones y BeatHub Entertainment, organizaciones que decidieron poner a disposición de esta causa su experiencia, equipos y capacidad de producción.

Feid, Carlos Vives y Manuel Turizo, entre los artistas invitados

La nómina de artistas que se sumaron a esta convocatoria incluye importantes nombres de la música colombiana. Entre los confirmados están Feid, Carlos Vives, Kapo, Manuel Turizo, Mike Bahía, Nidia Góngora, ChocQuibTown, Piso 21, Santiago Cruz, Monsieur Periné, Manuel Medrano y Luis Alfonso, además de otros artistas que podrían incorporarse a la programación.

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De esta manera, el espectáculo buscará reunir diferentes géneros y generaciones de la música nacional en un mismo escenario, con un propósito que va más allá del entretenimiento.

De acuerdo con la información entregada, ‘Si nos organizamos cabemos todos’ tiene como intención demostrar que la unión de diferentes sectores puede generar un impacto mayor cuando el país atraviesa una situación de emergencia.

El 100 % de lo recaudado en el evento irá a la Fundación PLAN para reconstruir casas en el Chocó - crédito @juanpisgonzalez/IG

Así pueden participar en el evento

Una de las particularidades de la iniciativa es que el público no tendrá que comprar una entrada convencional, ya que el mecanismo está diseñado como una donación.

Las personas interesadas podrán realizar su aporte a través de Tuboleta y, como reconocimiento por su contribución, recibirán una invitación para asistir al espectáculo que se realizará en el Movistar Arena.

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El proceso consiste en:

Realizar una donación a través de Tuboleta.

Recibir la invitación para asistir a The Juanpis Live Show: Si nos organizamos cabemos todos .

Asistir al espectáculo el próximo 29 de agosto en el Movistar Arena de Bogotá.

Contribuir con la reconstrucción de viviendas para familias afectadas por el terremoto.

El objetivo es que el aporte económico se convierta directamente en una herramienta para apoyar a las personas que perdieron sus hogares.

¿A dónde irá el dinero recaudado?

De acuerdo con la información entregada por los organizadores, el 100 % de los recursos recaudados será destinado a la Fundación PLAN, organización que estará a cargo de desarrollar proyectos de reconstrucción de viviendas en zonas críticas del departamento del Chocó.

Alejandro Riaño convierte a Juanpis González en una cita solidaria con Feid y Carlos Vives en Bogotá - crédito @juanpisgonzalez/IG

La fundación cuenta con una trayectoria de más de seis décadas en Colombia y ha trabajado durante más de 20 años en algunas de las comunidades de esta región, por lo que su participación busca garantizar que los recursos sean canalizados hacia proyectos destinados a las familias afectadas.

Para Alejandro Riaño y los demás impulsores de la jornada, la emergencia representa una oportunidad para demostrar que cada sector puede contribuir desde aquello que sabe hacer.

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En este caso, el entretenimiento será el punto de encuentro para miles de personas que podrán disfrutar de un espectáculo con artistas de primer nivel y, al mismo tiempo, aportar a la reconstrucción de viviendas afectadas.

La propuesta también cuenta con el acompañamiento de Good Kidz, fundación de Feid que ha trabajado junto a Riaño Producciones en diferentes proyectos sociales desarrollados en Colombia.