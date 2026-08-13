Esta es la historia de Daniel Arcila, el colombiano que le amargó el regreso a Lionel Messi al Inter Miami en la Leagues Cup de la Concacaf

Daniel Arcila se formó en la cantera de Envigado-crédito Russell Lansford/Imagn Images

Guardar

El 12 de agosto de 2026, Inter Miami quedó eliminado de la Leagues Cup de la Concacaf tras perder 3-2 ante León en el regreso de Lionel Messi, un resultado que lo dejó fuera en la fase de grupos por primera vez y lo obliga a concentrarse ahora en la MLS, donde este 15 de agosto de 2026 enfrentará a Nashville SC, líder de la Conferencia Este de la MLS de Estados Unidos, mientras que el Club León enfrentará al Necaxa.

La derrota también profundizó un año irregular para el equipo de Florida, que sumó su segundo revés importante de la temporada. Del otro lado, el conjunto mexicano cerró una fase de grupos perfecta y avanzó después de un partido definido por el doblete del colombiano Daniel Arcila al minuto 50 y 83, ayudando al cuadro mexicano a conseguir la victoria en el NU Stadium de Miami.

PUBLICIDAD

Por esta razón, a continuación haremos un repaso de la carrera del volante ofensivo oriundo de Mariquita, departamento de Tolima, y que surgió de la cantera del Envigado FC.

Inter Miami quedó eliminado de la Leagues Cup tras perder 3-2 ante León en el regreso de Lionel Messi-crédito Russell Lansford/Imagn Images

El volante debutó en el fútbol profesional colombiano el 13 de mayo de 2022 en el empate del Envigado a un gol frente al Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro.

En ese juego, Envigado se fue con la ventaja en el marcador gracias a la anotación de Jesús Hernández al 41 de partido, mientras que el atacante Anderson Plata empató al 90+6 el partido para el cuadro “Pijao”.

Arcila entró al minuto 57 de partido por lugar de William Hurtado, en un equipo que contaba en sus filas con Yáser Asprilla, figura de la selección Colombia, y qué era dirigido por el entrenador Alberto Suárez.

PUBLICIDAD

Desde ese partido, Arcila se consolidó como una de las fichas claves en la “Cantera de Héroes” (apodo por el cual es conocido Envigado), ya que disputó 97 partidos entre Liga BetPlay y Copa, anotó 11 goles y realizó 5 asistencias.

Su primer gol con el cuadro antioqueño fue el 10 de noviembre de 2024, en la victoria de Envigado por un gol ante Deportivo Cali.

10 de noviembre de 2024 - Liga BetPlay:

4 de abril de 2025 - Liga BetPlay: 87 minutos y gol en el Alianza FC 1-2 Envigado

26 de abril de 2025 - Liga BetPlay: 83 minutos y gol en el Envigado 2-1 Unión Magdalena

24 de mayo de 2025 - Liga BetPlay: 86 minutos y gol en el Envigado 1-2 Llaneros FC

24 de julio de 2025 - Liga BetPlay:

30 de mayo de 2025 - Copa BetPlay: 30 minutos y gol en el Orsomarso 0-1 Envigado

7 de junio de 2025 - Copa BetPlay: 90 minutos y gol en el Envigado 2-1 Barranquilla

11 de junio de 2025 - Copa BetPlay: 90 minutos y gol en el Alianza FC 3-3 Envigado

15 de junio de 2025 - Copa BetPlay: 88 minutos y gol en el Envigado 2-0 Águilas Doradas

Este es el salario que gana Daniel Arcila

Daniel Arcila empató a los 49 minutos y marcó el 3-2 definitivo a los 82 tras una asistencia de Díber Cambindo-crédito Steve Roberts-Imagn Images

Daniel Arcila anotó dos goles para que el Club León venciera 3-2 al Inter Miami de Lionel Messi y lo eliminara en la Leagues Cup 2026, un partido en el que, además del resultado, llamó la atención el salario que se le atribuye al mediocampista colombiano.

PUBLICIDAD

El portal Salary Report registra para Arcila un sueldo anual de USD 205.088, una cifra que el medio presentó como llamativa en un club que en 2025 pagó salarios como el de James Rodríguez, mencionado en la nota en torno a los cinco millones de dólares.

El encuentro se definió con un doblete de Arcila: el primer gol llegó a los cinco minutos del segundo tiempo con una definición que, de acuerdo con la crónica, engañó al arquero Rocco Ríos. Más tarde marcó el 3-2 con un remate con el empeine.

Así fue la victoria del Club León ante Inter Miami

Lionel Messi regresó con Inter Miami-crédito Jim Rassol-Imagn Images

El equipo dirigido por el técnico argentino Guillermo Hoyos salió a competir aún con Messi en el banquillo. En ese tramo inicial, Rodrigo De Paul asumió el peso del juego y participó en una respuesta intensa de Inter Miami, que generó sus primeras llegadas antes del descanso.

PUBLICIDAD

La primera señal fue un cabezazo de Casemiro a los 11 minutos, controlado por Óscar García. Más tarde lo intentó Lovend’s Delinois, pero volvió a encontrarse con el arquero de León.

Antes del primer gol hubo un contratiempo para el club mexicano. Micael no pudo continuar y dejó su lugar a Fricio Caicedo a los 32 minutos.

Inter Miami abrió el marcador a los 41 minutos, cuando una acción de Ian Fray terminó en la definición de Dániel Pintér para el 1-0. La ventaja, de todos modos, duró poco en el desarrollo general del partido.

Apenas comenzó el segundo tiempo, Hoyos mandó al campo a Lionel Messi, que había sido suplente. La entrada del argentino alteró el ritmo del partido, pero no cambió el desenlace.

PUBLICIDAD

El empate llegó a los 49 minutos. Arcila aprovechó un pase de Díber Cambindo y definió para el 1-1, el primero de sus dos goles de la noche.

Inter Miami reaccionó casi de inmediato. Messi ejecutó un tiro de esquina, Óscar García no logró despejar con solidez y Yannick Bright aprovechó la jugada para marcar el 2-1 a los 52 minutos.

La ventaja local volvió a desaparecer a los 60. Juan Domínguez sacó un remate desde el borde del área y firmó el 2-2, un golpe que volvió a equilibrar un partido de intercambios constantes.

El gol decisivo llegó a los 82 minutos. Cambindo bajó la pelota con el pecho y Arcila apareció otra vez para sacar un remate potente que venció a Rocco Ríos Novo y selló el 2-3 definitivo,

PUBLICIDAD