Magistrada Julia Garzón le responde a la Corte Suprema

Foto: Corte Suprema de Justicia.

Después de que la Corte Suprema de Justicia compulsara copias a la Fiscalía para investigar a los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura Julia Emma Garzón y Pedro Sanabria, la funcionaria de la Sala Disciplinaria de la Judicatura, justificó su permanencia en el cargo.

En entrevista con Blu Radio, la magistrada dijo que no es cierto que ella ni Pedro Sanabria quieran ‘atornillarse’ en sus puestos. Pese a que ambos llevan más de cuatro años desde que debieron abandonar la corporación, Garzón dijo que están dando cumplimiento al numeral noveno del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, ley estatutaria de administración de justicia, que califica como abandono del cargo al que no se vaya o por renuncia o por muerte .

Garzón justificó su permanencia en el cargo en una reforma constitucional que estipula que los “actuales magistrados deberán permanecer en su cargo hasta tanto se posesionen los nuevos miembros de la comisión nacional de disciplina judicial”.

Aunque en la Sala Penal les calificaron de exmagistrados, a Sanabria y Garzón, por estar 12 años ocupando sus puestos, la funcionaria indicó que en la Corte no están teniendo en cuenta el Acto Legislativo 02 de 2015 (reforma de equilibrio de poderes), que exime la finalización del cargo luego de los 8 años iniciales.

Garzón añadió que, en el parágrafo transitorio del acto legislativo se señala que los actuales magistrados deberían permanecer en el cargo hasta que se posesionen los nuevos miembros. La funcionaria sentenció que del cargo solo se sale por muerte o renuncia:

No nos hemos muerto, presentamos la renuncia ante el cambio abrupto de la jurisprudencia de la Corte Constitucional en el mes de septiembre

A continuación, el aparte de la entrevista en Blu Radio donde Julia Emma Garzón argumentó su permanencia durante los últimos cuatro años en el cargo:

Magistrada Julia Emma Garzón habla sobre su polémica renuncia al Consejo Superior de la Judicatura / (Blu Radio).

La funcionaria fue cuestionada tomando como ejemplo el caso del magistrado Ovidio Claro, quien presentó su dimisión en 2018 y salió de la Judicatura. Garzón respondió que “cada uno tiene su estilo para renunciar”. Teniendo en cuenta lo anterior, surgen dos hipótesis sobre la razón de la permanencia de la magistrada en su cargo: consideró delito renunciar por un posible abandono de cargo y continuó así ejerciendo, o se negó a retirarse del cargo, hasta no tener una notificación oficial, en conformidad con la norma.

El papel del Congreso

De acuerdo con Julia Emma Garzón, el Congreso, que es el nominador de los magistrados, es el encargado de determinar la continuidad en el cargo de ella y de Pedro Sanabria, los cuales presentaron la renuncia ante el ente legislativo el pasado 21 de septiembre. El Congreso aún no ha dado respuesta a los magistrados implicados, quienes enfatizaron que la Corte Suprema no es juez superior ni constitucional ante ellos, y que esa decisión debe revisarla la Corte Constitucional, porque posiblemente los magistrados de la Sala Penal no estaban enterados.