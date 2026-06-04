Avenida torrencial en Andes arrasó puentes y obligó a evacuar al menos a 150 personas en Santa Inés, Antioquia

Un residente documenta la escena después de que una "creciente anunciada" se convirtiera en una destructiva avalancha de lodo en el sector de La Playita. - crédito @DenunciasAntio2/X

Una avenida torrencial registrada en la tarde de este miércoles 3 de junio en el corregimiento de Santa Inés, jurisdicción del municipio de Andes, en el suroeste de Antioquia, obligó a la evacuación preventiva de decenas de habitantes y dejó graves afectaciones en infraestructura vial, viviendas y espacios comunitarios tras el desbordamiento de la quebrada Santa Bárbara.

La emergencia se produjo luego de fuertes lluvias en zonas cercanas a las estribaciones de la cordillera Occidental, situación que ocasionó un aumento súbito del caudal y el arrastre de lodo, árboles, piedras y otros materiales.

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De acuerdo con El Colombiano, ante el riesgo que representaba el fenómeno, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Andes emitió una alerta preventiva para los habitantes ubicados en cercanías de la quebrada y en sectores localizados aguas abajo.

El llamado estuvo dirigido especialmente a la población del corregimiento de Santa Inés, así como a comunidades del resguardo indígena Karmata Rúa y las veredas Las Mercedes y La Arenera, donde las autoridades recomendaron identificar rutas de evacuación y trasladarse a lugares seguros en caso de ser necesario.

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La fuerza del agua inundó sectores del templo de Santa Inés tras la avenida torrencial que golpeó al corregimiento. - crédito @DenunciasAntio2/X

Cerca de 150 personas fueron evacuadas

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Andes, Luis Gonzalo Correa, entregó un balance preliminar de la situación y confirmó que fue necesario evacuar a los habitantes que se encontraban cerca del cauce.

“Hay alrededor de 10 veredas incomunicadas en el momento. De acuerdo a lo de la junta de acción comunal, todo el corregimiento que estaba al bordo de la quebrada tocó evacuar. 150 personas más o menos. Bomberos se está dirigiendo al sitio. Toda la gente que estaba al bordo de la quebrada, toda toda tuvo que evacuar”, indicó el oficial según conoció Blu Radio.

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Las autoridades señalaron que la prioridad durante las primeras horas de la emergencia fue salvaguardar la vida de los habitantes ante el riesgo de nuevas crecientes o deslizamientos asociados a las fuertes precipitaciones.

Puentes destruidos y comunidades aisladas

Uno de los principales impactos reportados corresponde a la infraestructura vial del corregimiento.

Según el balance entregado por los organismos de socorro, la fuerza del agua destruyó varias estructuras que comunican a diferentes sectores rurales del municipio.

“Causó la destrucción del puente La Calera, la vereda Santa Isabel, La Borraja. Tenemos también la pérdida de un puente que se llama el puente de la pobre, una vivienda que se inundó y quedó en una isla en todo el corregimiento, y igualmente la inundación de una parte de la vía que está sobre el centro de salud”, explicó Correa según el medio.

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De manera extraoficial también se informó sobre la posible destrucción de los puentes veredales La Borraja y La Pobre, así como el aislamiento de varias comunidades rurales debido a la pérdida de estas estructuras. Sin embargo, las autoridades continúan consolidando el balance definitivo de afectaciones.

Entre rezos y gritos de angustia, una familia graba desde su casa una devastadora inundación. El caudal de agua y lodo avanza sin control por el pueblo, generando una escena de caos y destrucción total. - crédito @Guardianes_Ant/X

Viviendas, iglesia y centro de salud entre los afectados

Los reportes preliminares indican que la creciente afectó viviendas y edificaciones de uso comunitario en Santa Inés.

Bomberos reportó la inundación de sectores cercanos al templo del corregimiento, la plaza principal y el centro de salud. Asimismo, una vivienda quedó rodeada por la corriente tras el aumento del caudal.

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“Además se inundó el costado de la iglesia, la plaza, una vivienda que ‘quedó en una isla’, porque por lado y lado le entró el agua y hubo estragos en el centro de salud”, señaló el comandante del organismo de socorro.

También se ha informado sobre posibles afectaciones en varias viviendas y establecimientos comerciales. No obstante, las autoridades continúan verificando la magnitud real de los daños para consolidar un censo oficial de damnificados.

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Autoridades piden evitar acercarse a la quebrada

Durante la emergencia, los organismos de socorro insistieron en que la comunidad no se acercara a los puentes, quebradas ni al río San Juan, donde desembocan las aguas de la Santa Bárbara.

La recomendación se produjo luego de que numerosas personas acudieran a observar el fenómeno y a registrar imágenes de la creciente.

Las autoridades advirtieron que esta práctica representa un riesgo debido a la posibilidad de nuevas crecientes súbitas y al comportamiento aún inestable del afluente.

LA administración municipal de Andes solicitó acompañamiento del Dagran. -crédito @DagranAntioquia/X

Solicitan apoyo del Dagran

Ante la magnitud de la emergencia, la administración municipal de Andes solicitó acompañamiento del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (Dagran).

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La petición contempla la realización de un sobrevuelo sobre la zona afectada para identificar puntos críticos, determinar el alcance de los daños y coordinar las acciones de respuesta necesarias para las comunidades impactadas.

Mientras avanzan las labores de evaluación, los organismos de socorro mantienen monitoreo permanente sobre la quebrada Santa Bárbara y continúan recopilando información para establecer el balance oficial de la emergencia.

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Hasta el momento, las autoridades no han reportado víctimas fatales ni personas desaparecidas, mientras continúan las inspecciones en los sectores afectados por la avenida torrencial.