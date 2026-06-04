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Nequi suspenderá temporalmente los pagos por PSE durante una jornada de mantenimiento: conozca cuándo será la interrupción

a plataforma financiera anunció que los pagos realizados mediante PSE no estarán disponibles debido a trabajos de mantenimiento tecnológico. El resto de los servicios seguirá funcionando con normalidad

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Dos smartphones en una mesa de madera. El de la izquierda muestra la app de Bancolombia con la opción 'Transferir a Nequi' y el de la derecha la app Nequi.
PSE a través de Nequi dejará de funcionar por arreglos en la plafaroma- VisualesIA ScribNews

Nequi informó que suspenderá temporalmente uno de sus servicios más utilizados durante la madrugada del próximo lunes 8 de junio, como parte de una jornada de mantenimiento tecnológico que busca fortalecer la infraestructura de la plataforma y optimizar la experiencia de los usuarios.

La interrupción afectará específicamente los pagos realizados a través de PSE, una herramienta ampliamente utilizada por los usuarios para realizar compras y transacciones electrónicas desde la aplicación. Según informó la compañía, la suspensión tendrá una duración aproximada de una hora.

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De acuerdo con información publicada por Revista Semana, la medida estará vigente entre las 12:00 a. m. y la 1:00 a. m. del lunes 8 de junio de 2026. Durante ese periodo, quienes intenten efectuar pagos mediante PSE desde la aplicación no podrán completar sus operaciones hasta que finalicen las labores de actualización tecnológica.

La plataforma aclaró que la suspensión no afectará el funcionamiento general de la aplicación ni la mayoría de los servicios que utilizan diariamente millones de usuarios en Colombia. Por esa razón, recomendó a las personas programar con anticipación cualquier pago que requiera el uso de PSE durante la madrugada en la que se ejecutará el mantenimiento.

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La red global de Yape crece con la integración de Nequi, lo que permite a los usuarios realizar transferencias transfronterizas hacia el ecosistema digital colombiano de forma inmediata.
PSE a través de Nequi dejará de funcionar por arreglos en la plafaroma- VisualesIA ScribNews | Foto: Nequi

Según explicó la entidad, estas intervenciones hacen parte de los procesos periódicos que buscan garantizar la estabilidad y seguridad de las plataformas digitales que administran servicios financieros de alto volumen.

Los servicios que seguirán funcionando normalmente

Mientras se desarrollan las labores de mantenimiento, la aplicación continuará prestando la mayoría de sus servicios habituales sin restricciones para los usuarios.

De acuerdo con el reporte divulgado por Revista Semana, seguirán disponibles las transferencias de dinero entre usuarios de Nequi, así como los movimientos hacia cuentas Bancolombia y otras entidades financieras del país.

También permanecerán habilitados los retiros de efectivo en cajeros automáticos y corresponsales autorizados, permitiendo que los clientes continúen realizando operaciones de disponibilidad de recursos sin inconvenientes.

La compañía confirmó igualmente que la Tarjeta Débito Nequi Visa continuará operando normalmente durante la ventana de mantenimiento, por lo que los usuarios podrán realizar compras presenciales y digitales sin afectaciones.

Evite hacer transacciones de alto valor a la hora de vender un producto por redes sociales a finales de semana, y menos los sábados o domingos - créditos Pixabay | Nequi/Facebook
PSE a través de Nequi dejará de funcionar por arreglos en la plafaroma - créditos Pixabay | Nequi/Facebook

Los pagos mediante códigos QR, las transferencias a través de llaves digitales y las demás funciones disponibles dentro del ecosistema de la aplicación también permanecerán activas mientras se ejecutan las mejoras tecnológicas.

La entidad destacó que el objetivo es limitar el impacto sobre los usuarios y garantizar que únicamente el servicio específico de pagos por PSE presente interrupciones durante el periodo programado.

Mantenimiento para fortalecer la plataforma

Nequi explicó que este tipo de actualizaciones son necesarias para responder al crecimiento constante en el número de usuarios y en el volumen de transacciones que se realizan diariamente a través de la aplicación.

Según lo señalado por Revista Semana, las labores de mantenimiento buscan fortalecer la infraestructura tecnológica, mejorar la capacidad operativa y reforzar los mecanismos de seguridad que respaldan los servicios financieros digitales.

La plataforma indicó que las actualizaciones periódicas permiten optimizar el rendimiento de los sistemas y reducir riesgos asociados con la operación de millones de transacciones realizadas cada mes por personas y comercios.

Algunos inoficiosos buscan evadir el pago, y simulan que hicieron la transacción, pero esto se puede comprobar de forma sencilla - cortesía Nequi
PSE a través de Nequi dejará de funcionar por arreglos en la plafaroma - cortesía Nequi

En ese sentido, la compañía invitó a los usuarios a tener en cuenta el horario programado para evitar contratiempos en caso de que necesiten efectuar pagos electrónicos mediante PSE durante la madrugada del próximo lunes.

La suspensión tendrá una duración estimada de una hora y, una vez concluyan los trabajos de mantenimiento, el servicio volverá a operar con normalidad. La entidad reiteró que los demás productos y herramientas disponibles en la aplicación permanecerán habilitados durante toda la jornada.

Con este anuncio, Nequi se suma a las prácticas habituales del sector financiero digital, donde las actualizaciones tecnológicas programadas son utilizadas para garantizar la continuidad operativa, la seguridad de la información y la capacidad de respuesta frente al creciente uso de servicios financieros digitales en Colombia.

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