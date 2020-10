Corte Suprema pide investigar a magistrados que se mantienen en sus cargos

Foto: Corte Suprema de Justicia.

El alto tribunal pidió investigar a Julia Emma Garzón y Pedro Sanabria, quienes terminaron sus periodos hace cuatro años, pero siguen ocupando sus plazas en la Sala Disciplinaria de la Judicatura, instancia que dejó de existir en la ley hace cinco años.

La Corte Suprema de Justicia le compulsó copias a la Fiscalía para que investigue específicamente a los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura Julia Emma Garzón y Pedro Sanabria.

La petición de la Corte es legítima, pues, los dos exmagistrados terminaron sus periodos hace más de cuatro años, pero no han salido de sus cargos. Por otro lado, ambos, pese a no hacer parte del alto tribunal, han tomado decisiones con respecto a fallos.

De hecho, así sucedió recientemente con una tutela que involucraba bienes de los exparamilitares conocidos como Los Mellizos. El ponente de ese fallo fue Sanabria, quien cumple 12 años en la Judicatura y ordenó que se levantaran las medidas cautelares de embargo decretadas desde 2015 sobre unos predios que había ofrecido Miguel Ángel Melchor Mejía, alias El Mellizo, para que fueran destinados para la reparación de las víctimas de la estructura paramilitar a la que perteneció.

Sin embargo, los propietarios registrados de los predios (Jaime Albeiro Alí Alí y Saidy Habib) alegaron que habían obtenido los bienes de forma lícita e iniciaron un largo proceso, en el que varias instancias mantuvieron las medidas cautelares hasta que el caso llegó a manos del Consejo Superior de la Judicatura

Pasando por alto todo lo ordenado en las instancias anteriores, el magistrado Sanabria ordenó la cancelación de las medidas cautelares. Sin embargo, este miércoles la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia se manifestó sobre este caso y le quitó toda validez a esa actuación, al tiempo que remitió copias a la Fiscalía para que, de considerarlo pertinente, investigue a los dos magistrados que fallaron en este caso, los conocidos magistrados “eternos”.

En este caso, la decisión aparece suscrita por cuatro de los magistrados que integran la sala, pero dos de ellos salvaron el voto. Eso significa que fue votado favorablemente por dos funcionarios: Julia Emma Garzón y Pedro Sanabria, de manera que ni siquiera alcanzó el número mínimo de apoyos y, por ende, no adquirió “la naturaleza jurídica de la sentencia. “El texto remitido a esa Corporación no constituye providencia judicial, y del mismo, entonces, no puede derivarse ninguna orden”, señaló la Corte.

Por otro lado, la Corte también cuestionó tajantemente la legitimidad de Garzón y Sanabria para participar en decisiones judiciales. Según el alto tribunal “se trata de dos particulares que no ejercen, a la fecha, el cargo de magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, cuya participación en deliberación y votación de la ponencia no concurre, ni puede concurrir, a la conformación del quórum deliberatorio y decisorio de esa cédula judicial”, sentenció.