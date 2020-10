El éxito de ‘El olvido que seremos’ en el cine de Roma

07/09/2020 Imagen de la película 'El olvido que seremos', de Fernando Trueba POLITICA PAÍS VASCO ESPAÑA EUROPA GUIPÚZCOA SSIFF

La cinta, dirigida por el guionista y productor español Fernando Trueba, fue aplaudida por los asistentes a la decimoquinta edición del Festival de Cine de Roma.

En el festival internacional, que va hasta el 25 de octubre, se proyectarán 24 películas, de las cuales cuatro son en español y sobre temas latinoamericanos. El evento inició presentando el último trabajo de animación de Pixar llamado “Soul”, mientras que las cuatro producciones sobre América Latina fueron: “I carry to you with me”, “Las mejores familias”, “Ricochet” y “El olvido que seremos”.

La adaptación del libro escrito por Héctor Abad Faciolince en honor a su padre, Héctor Abad Gómez, médico antioqueño que fue asesinado por los paramilitares en los años 80 por manifestarse sobre los problemas políticos y de violencia que enfrentaba Colombia, sorprendió gratamente a los fanáticos del cine en Roma.

Javier Cámara, actor español y protagonista de la cinta, manifestó a la prensa italiana, durante el festival, que “ todo el mundo tenía en la cabeza a Héctor Abad Gómez , el equipo técnico y artístico me ayudaba cada día, me hicieron el trabajo mucho más simple”.

Fernando Trueba, por su parte, destacó la escena con la que inicia la película: Héctor Abad Gómez está en la Universidad de Antioquia, donde grababa su programa de radio y dice a los micrófonos: “Los conservadores me tachan de marxista, a mí que nunca leí a Marx, y los marxistas me tachan de conservador, a mí que siempre he perseguido la libertad. ¿Y saben lo que soy? Simplemente un médico, y por eso estoy del lado de la vida”.

El protagonista de la cinta dijo a Noticias Caracol que “es necesario reconocer los otros lenguajes y los otros idiomas que hay dentro del nuestro, que es este castellano o español espectacular, riquísimo; el colombiano es otro lenguaje que tiene miles de acentos y de expresiones riquísimas; cualquier país hispanoamericano nos da sopas con onda de talento y de creatividad”.

El olvido que seremos en los Premios Goya.

Mientras que Trueba manifestó al medio que estaba feliz de haberla realizado en Colombia, con trabajadores colombianos. “No sé si sois conscientes de la profesionalidad y nivel que tienen”.

Recientemente, la cinta también fue presentada en España, en la edición número 68 del Festival de Cine de San Sebastián, donde, según la prensa internacional, conmovió al público y recibió las mejores críticas de los expertos. Durante la rueda de prensa de ese festival, Fernando Trueba aseguró que Héctor Abad Gómez “era un humanista que intentó mejorar las condiciones de vida de la gente y especialmente de los más desfavorecidos”.

Por otro lado, Héctor Abad Faciolince y Fernando Trueba presentaron, en febrero de este año, un detrás de cámaras del rodaje en el Hay Festival en Cartagena, donde además dejaron en evidencia la amistad y complicidad entre ambos.

Faciolince recordó que su libro “comienza por mostrarlo como un niño que se niega a rezar, debido a que ya no quiere ir al cielo, prefiere ir al infierno donde le han dicho que irá su papá, para acompañarlo. (...) “Gracias a la Iglesia yo pasé aterrado toda mi infancia” , remató Trueba para despertar una sonora carcajada”, reseñó el diario El País, de España.

La película, del director y guionista español Fernando Trueba (i), fue producida por el colombiano Dago García, grabada principalmente en Medellín y se basó; en el libro homónimo del escritor Héctor Abad Faciolince (d). EFE/ RICARDO MALDONADO ROZO/Archivo

“El olvido que seremos”, además, fue elegida por el Festival de Cine de Cannes 2020 en su sección Oficial y, recientemente, seleccionada por la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas para representar a Colombia en los Premios Goya.