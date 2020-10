El día que Juanes se robó un Tesla por accidente

El cantante colombiano Juanes publicó una hilarante historia en su cuenta de Instagram, bajo el nombre ‘Storytime: Me robé un carro #noesloqueparece’. El intérprete de ‘La camisa negra’ contó cómo unos policías aparecieron en su casa preguntando por un coche robado de la marca Tesla, supuestamente robado.

“Tengo que contarles algo que me pasó estos días, muy loco. Estoy en el estudio trabajando a las once de la noche y llegan mis hijos gritando que llegó la policía: ''Que la policía está fuera y preguntan por usted”. Y yo, ¿qué? ¿Yo qué hice? Bajo y me encuentro cinco carros de policía, diez policías armados hasta los dientes, a los que sólo veía los ojos. Pero, ¿qué pasó? ", narra el compositor paisa.

El día que Juanes se robó un carro Tela por accidente

“'Oiga señor, tenemos reportado que en esta casa hay un carro robado'. Y miro y veo mi coche aparcado, que es un Tesla, y les digo que estaba comiendo con mi esposa", siguió contando en un video de más de cuatro minutos.

Según el relato, Juanes revisó y se aseguró de que su automóvil estuviera en el parqueadero de su casa. “Le digo, ‘pero, señor oficial, acabamos de llegar de comer, hace como una hora más o menos’”, narró.

El Policía, según cuenta el propio cantante, le dijo que era muy raro lo que estaba ocurriendo porque sí les habían dicho que un auto robado se encontraba en la casa del artista; a lo que Juanes respondió que hacía poco había cambiado de carro.

Narró que el agente le creyó la historia y volvió a trabajar en su estudio. Sin embargo, siguió preocupado, así que decidió mirar por la puerta y se dio cuenta que los uniformados seguían afuera.

Para salir de dudas, Juanes revisó una aplicación de su celular y se la mostró a los policías que estaban en su casa investigando el robo. Uno de los agentes le dijo que revisara las placas del automóvil que estaba en su vivienda.

Cuando llegó a corroborar la información se llevó una sorpresa mayúscula al notar que el carro que tenía en su garaje no le pertenecía. El automotor era idéntico, pero adentro habían algunos elementos como servilletas y otros objetos que no eran de él.

Al percatarse de eso habló con la policía y le explicó lo ocurrido. "Éramos los dos muertos de la risa. Me dijo: ‘Oye, chico’, porque él es cubano, ‘en 20 años nunca me había pasado algo así'’', relató Juanes mientras reía ante la cámara. “Literalmente, Karen Cecilia y yo nos robamos un carro, sin darnos cuenta, en Miami” , narró el cantante.

Luego de la confesión, la Policía de la ciudad contactó al dueño del automóvil quien llegó a la casa. Cuando hizo presencia, explicó que él había dejado la llave puesta . Según el propio cantante paisa, el hombre se tomó las cosas con humor.

Ahora el interprete de ‘A Dios le pido’ debía recuperar su propio carro. El policía que estaba en la casa de Juanes se ofreció a llevarlo hasta el restaurante donde había abandonado su Tesla.

“Me tengo que montar en la patrulla de Policía, en la parte de atrás, como regañado”, dijo Juanes riéndose de la situación. “Es de lo más extraño que me ha pasado últimamente. Los quiero, chao”, concluyó el cantante.

La grabación de inmediato generó reacciones de otros colegas y famosos colombianos. ‘Suso, el paspi’ fue uno de los que comentó la publicación y sobre el robo le expresó al intérprete paisa: “Parce, jajajajaja, a mí me pasó con un Renault 4. Jaja”.

Greeicy Rendón también reaccionó y le escribió al artista: “Muy bueno, qué locura”.

Andrés Cepeda y otros artistas le insistieron a Juanes que debería aprovechar la divertida anécdota para escribir una canción.