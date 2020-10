Expareja del actor John Mario Rivera lo denuncia por maltrato

El actor colombiano John Mario Rivera, conocido por novelas como ‘Las detectivas y el Víctor’, ‘Nuevo rico, nuevo pobre’ y ‘La Selección’, fue denunciado por su expareja, Maria del Pilar Rojas, por maltrato. La acción ya tiene citación en la Fiscalía.

Rojas, quien es bailarina de danza árabe y tiene una academia (dentro de las instalaciones de la escuela de actuación de Rivera en Cali), acusó al actor de maltrato psicológico, económico y físico, además de abuso sexual, después de que Medicina Legal le practicara exámenes físicos y psicológicos que así lo determinaron. La mujer asegura que los maltratos iniciaron cuando ella se enteró de que él la había engañado en repetidas ocasiones.

“El 2019 fue de muchas lágrimas para mí, de verlo cómo día a día aumentaba más su forma de tomar licor. En una ocasión, alicorado, cogió una botella para golpearme y yo le dije que si en serio iba a hacer eso; el reaccionó y bajó la botella”, afirmó la mujer al programa de televisión La Red. Además, comentó que no podía salir sola de la academia porque él pensaba que se iba a ver con alguien.

Rojas también contó que una vez le quitó el celular, la empezó a perseguir por ‘toda la academia’ y le dijo que la iba a matar. Añadió que Rivera le dijo a su hijo (que no es de Rojas) que le pasara un cuchillo que iba a “picar a esta vieja”. Según la denunciante, el actor le dijo que agradeciera que el niño estaba ahí, porque si no la tiraba por las escaleras.

Cuando la mujer fue a la Fiscalía a interponer la denuncia, los funcionarios pudieron notar que tenía morados en su cuerpo por lo que, al preguntarle, ella afirmó que era él era muy brusco durante las relaciones sexuales. Inmediatamente la enviaron a Medicina Legal para practicarle exámenes y determinaron que era víctima de abuso sexual. “Yo me puse a llorar, porque uno no espera que a uno el marido lo vaya a violar”, dijo entre lágrimas al programa.

Según la mujer, Rivera le pidió que se retractara porque no era verdad. “Yo no voy a mentir, porque todo lo que he vivido, cosa por cosa, es real. Yo no me inventé los morados que me hiciste”, le habría dicho.

De acuerdo con Rojas, las agresiones físicas como empujones e incluso el ahorcamiento, sucedieron en Cali, en 2019. Según la bailarina, el actor había prometido que no volvería a suceder y les pidió disculpas, tanto a Nicolás, su hijo, como a ella, pero, a inicios de año, él se enteró de que Rojas se había encontrado con un hombre que la pretendió en el pasado. “El tipo se enfureció y ahí fue cuando bajó a un salón de la academia. Cuando empecé a caminar me cogió del cuello. Yo sentí que me moría, no podía creer que la amenaza que me había hecho (de matarla) realmente la estaba cumpliendo. Me soltó porque tenía las llaves en mi bolsillo y él quería las llaves. Entonces, a la fuerza abriendo la puerta, otra vez me empujó”, relató la mujer.

Video de cámara de seguridad de la pareja de John Mario Rivera

Actualmente corre un proceso legal contra el actor, aunque la emergencia sanitaria obligó a la pareja a seguir viviendo juntos. La mujer también le entregó a La Red un audio en el que se escucha que Rivera le dice que ella está en ese lugar (la academia) solo por la niña que tienen.

La audiencia en la que la Fiscalía escuchó a ambas partes se llevó a cabo el miércoles 14 de octubre y el próximo 21 de diciembre se volverán a encontrar para otra.