Estos son los extraños spin-off de Pedro el Escamoso y Betty la Fea que fracasaron en Colombia

Los dos canales privados de mayor audiencia en Colomba, Caracol y RCN, le está apuntando a revivir sus éxitos televisivos -ya sea por apelar a la nostalgia o por la incapacidad de grabar nuevo contenido por culpa de la pandemia-. Con producciones como Francisco el Matemático, Betty la Fea y Pedro el Escamoso, en una lucha de cada noche captar la atención de los televidentes colombianos.

Las producciones más taquilleras de esta ola nostálgica que invaden los televisores colombianos son Betty la Fea, de RCN Televisión, y Pedro el Escamoso, producción de Caracol Televisión. La primera salió en 1999 y finalizó en 2001, mientras que la segunda inició ese mismo año y se mantuvo al aire hasta el 2003.

Las producciones protagonizadas por Ana María Orozco y Miguel Varoni tuvieron, cada una, números envidiables en el rating nacional y en otras partes del mundo, con repeticiones y adaptaciones a otros idiomas. Incluso, su rating en el reencauche del prime-time de 2020 ha sido más que satisfactorio. Pedro El Escamoso alcanzó 50 puntos de share en su primera reemisión.

Pero lo que muchos no recuerdan -o no saben- es que ambas novelas desarrollaron precuelas o spin-off, que trataron de continuar el éxito de las producciones originales, pero que terminaron sin pena ni gloria en la audiencia local.

Ecomoda

Esta serie fue creada por RCN para relatar lo ocurrido en la vida de Armando (Jorge Enrique Abello) y Betty (Ana María Orozco) dos años después en su matrimonio y el nacimiento de su hija. La serie no gira en torno al interés amoroso de ellos, sino a la empresa que dirigen, el regreso de Mario Calderón, quien estaba en Argentina y la fusión de Ecomoda y Fashion Group. La poca tensión que generaba en comparación con su original, no le jugó favor.

Comparada con la novela original, la serie no tuvo buenos comentarios y aunque tenía un tono humorístico liviano, no logró captar a la audiencia colombiana, aunque sí a la extranjera, siendo el público latino en Estados Unidos su principal soporte.

El diario mexicano Milenio recuerda que el ejemplo más claro del fracaso de Ecomoda es su poca cantidad de capítulos, apenas 35, en comparación con los 335 de la transmisión original. Otro punto que criticaron mucho en su momento fue la salida de Natalia Ramírez y Lorna Cepeda, antagonistas de Betty, que proporcionaban tensión y humor en iguales proporciones y conectaban con la audiencia.

Betty, ya no fea sino muy bonita, ya no pobre sino adinerada, solo sirvió como una breve vitrina para la familia Mendoza Pinzón, que ya no resultaba tan interesante.

Cómo Pedro por su Casa

En el 2003, luego de que acabar Pedro el Escamoso, Dago García y Luis Felipe Salamanca lanzaron esta producción en conjunto con Telemundo, para recoger el enorme éxito internacional de la novela original protagonizada por Miguel Varoni y Sandra Reyes.

En un principio se tenía pensado que esta serie dividiera los 60 capítulos en tres temporadas de 20 cada uno, donde en cada una de estas temporadas, Pedro tuviera un negocio y un interés amoroso diferente.

El archivo del El Tiempo recoge que, aunque contó con la participación de personajes como doña Nidia (Alina Lozano), Pastor Gaitán (Alvaro Bayona), René (Fernando Solórzano), Alirio Perafán (Jairo Camargo) y Enrique Bueno (Juan Carlos Arango) y la novedad de traer a Ana de la Reguera, actriz mexicana, que se convirtió en un amor del Pedro Coral, muchos televidentes no pudieron asimilar que la doctora Paula Dávila, el eterno amor por el que luchó ‘El Escamoso’ durante toda la novela, lo dejara en la calle, despechado y sin dinero. Un final añadido tan triste que incluso hace revisar toda la historia que lo llevó a la cima.

La serie fue grabada 50% en exteriores y 50% en estudio entre Colombia y Panamá. Tal vez el único éxito comprobado de esta precuela fue el de Miguel Varoni, que con ese papel se metió en los televisores de los latinos en Estados Unidos y consolidó su carrera afuera de Colombia. Las actrices mexicanas Ana de la Reguera, Alejandra Prado, la colombiana Rita Bendek y el puertorriqueño Marcelo Buquet, estuvieron bajo la dirección de Juan Carlos Villamizar. La novela solo fue vendida en Honduras, Nicaragua, Ecuador Bolivia y Costa Rica.

Algo que demuestra el fracaso de esta novela es la poca información que queda en internet del producto. A pesar de tener tres temporadas preparadas solo duró dos semanas al aire, pues el tono dramático, mezclado con la comedia de su antecesor no ‘pegó’.

