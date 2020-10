Sandra Reyes, la protagonista Pedro el Escamoso, hoy está sin empleo y “endeudada como nunca en la vida”

Actriz colombiana Sandra Reyes. Foto tomada de Instagram

La actriz colombiana Sandra Reyes, que interpretó el papel del eterno amor de Pedro Coral, en la exitosísima novela Pedro el Escamoso, se encuentra “endeudada como nunca en la vida” y sin empleo.

El nombre de Sandra Reyes, quien interpretó a la sensual y disciplinada Paula Dávila, vuelve a sonar porque la producción de Caracol Televisión regresó a las noches de la televisión colombiana después de casi 20 años.

La actriz volvió al prime-time tal como apareció el 19 de abril del 2001, cuando se emitió el primer capítulo de la novela. En una entrevista con el medio Las 2 Orillas, confesó en una entrevista para el medio Las 2 Orillas que tiene problemas económicos: “La gente cree que yo nado en millones, y no, realmente es duro”.

Reyes también le aseguró al medio: “me ha tocado hacer maromas para sobrevivir, porque han llegado momentos que no he tenido para un taxi”, y que de esta forma está viviendo en este momento, “pidiendo prestado para sobrevivir”.

Reyes inició su carrera como actriz en la televisión nacional con la serie juvenil ‘Clase Aparte’ de 1994, participó en el ‘Cartel de los Sapos’, formó parte del elenco de ‘La saga, negocios de familia’ y en por lo menos otras 20 producciones. Además fue protagonista de la aplaudida película colombiana ‘La pena máxima’ junto a dos grandes de la actuación como Enrique Carriazo y Robinson Díaz.

A pesar de su trayectoria, y de que recibió el premio a mejor actriz en los Premios TVyNovelas por ‘La mujer del presidente’, su carrera involucionó en los últimos años y se lo atribuye a las dificultades que enfrentan los actores en el país. Explicó que los actores y actrices no reciben regalías por las producciones en las que trabajan, ni tampoco por las repeticiones. Al contrario, reciben un porcentaje “muy bajo” por la ley de remuneración por comunicación pública, gracias a la iniciativa de la fallecida actriz Fanny Mikey.

A su vez, se refirió que en Colombia difícilmente los actores se vuelvan ricos con su trabajo, debido a la forma de contratación que maneja el sector en el país, por prestación de servicios, y mencionó que, por conocimiento propio, los actores hombres generalmente ganan más que las mujeres en las producciones nacionales.

Reyes también se refirió que no es cierto que se alejó de la televisión. Dice que por el contrario “ama” y le “encanta actuar”, pero que hay épocas de hasta dos años en las que no ha encontrado trabajo en producciones nacionales.

“No es que me haya alejado, es que me alejaron un poco, creo yo, o no sé, tal vez no estaba lista para los personajes”, aseguró en la entrevista para el medio digital.

Su nueva vida

La actriz también se refirió a que desde hace un tiempo se declaró hippie, cuando entendió que quería vivir en paz desde el amor, y que ha representado un proceso en su vida de “sanación y transformación muy grande”, que no ha sido fácil y ha sido largo.

Respecto a su destino se declara optimista, ya que contó que próximamente trabajará con la televisión pública y que ha hecho algunos castings para producciones que espera terminen en un contrato para el próximo año.

Por último, Reyes vaticinó que ‘Pedro el Escamoso’ va a tener una buena acogida por parte del público, nuevamente, debido a que “el humor no tiene tiempo, y lo que pasa es que “Pedro” es humor, es muy divertida y nos cae muy bien siempre. Yo creo ahorita nos cae bien porque necesitamos reírnos más”.

Los números le dan la razón. La emisión del primer capítulo de este ‘reencauche’ tuvo más de 40 puntos de rating, el pasado 7 de octubre. Una cifra alta si se considera, además, que se transmite entre 9:30 y 11 de la noche, después de otra repetición que también fue un completo éxito: Pasión de Gavilanes.