Simpatizantes de Abelardo de la Espriella fueron atacados con puñales en Chía; una mujer mayor resultó herida: “Sacaron una cadena de metal”

Voluntarios de la campaña de Abelardo de la Espriella aseguraron que fueron agredidos por una mujer y un hombre que tenían cuchillos y cadenas - crédito @soyjaimeandres/X

Los hechos de violencia por temas político-electorales persisten en Colombia. A pocos días de que la ciudadanía acuda a las urnas para elegir a un nuevo presidente (21 de junio), simpatizantes de la candidatura de Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria) fueron agredidos por tres personas que tenían armas blancas.

Así lo denunció Jaime Andrés Beltrán, gerente nacional de regiones de la campaña del aspirante de la derecha. A través de una publicación en su cuenta de X, contó que los hechos se presentaron en Chía, Cundinamarca, y que, presuntamente, personas afines a la candidatura de Iván Cepeda Castro, de la izquierda, fueron las que agredieron a las víctimas. Según explicó, una persona mayor resultó gravemente herida.

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“Los seguidores de Petro - Cepeda están pasando todos los niveles. Esto es casi delincuencial. Hoy en Chía, Cundinamarca, agredieron de forma salvaje y criminal a unas personas que voluntariamente apoyan a @ABDELAESPRIELLA. Atacaron con cuchillos, machetes e hirieron de gravedad a una mujer adulta mayor”, detalló el también exalcalde de Bucaramanga.

Una mujer, un hombre y una tercera persona atacaron con cuchillos a simpatizantes que voluntariamente estaban impulsando la campaña de Abelardo de la Espriella - crédito Captura de video/@soyjaimeandres/X

En la grabación que compartió Beltrán sobre lo ocurrido, se ve a una mujer con un cuchillo amenazando y atacando a un hombre que apoya la campaña de De la Espriella. También se ve a un ciclista portando otra arma blanca y agrediendo a la víctima.

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Según la joven que denunció los hechos en el video, ambos agresores atacaron al “abelardista” porque defendió a una mujer. “Lo que está pasando acá en Chía es inaceptable. Estábamos haciendo un banderazo tranquilamente y se acercan los petristas con cuchillos, con navajas, a amedrentarnos. Sacaron una cadena de metal para atacar a nuestros coroneles de la reserva. Esto es inaceptable. Esos son los petristas: odio, rencor”, afirmó otro denunciante.

El alcalde de Chía, Leonardo Donoso, informó que tres personas fueron capturadas por estos hechos. Jaime Andrés Beltrán solicitó a la Policía Nacional y a la Fiscalía General de la Nación que tomaran acciones al respecto, identificaran a los involucrados y judicializaran por las agresiones que perpetraron.

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Jaime Andrés Beltrán pidió a las autoridades que se investiguen los hechos de violencia ocurridos en Chía - crédito @soyjaimeandres/X

El reconocido abogado Martín Eduardo Botero condenó los hechos y expresó su solidaridad con los voluntarios y simpatizantes de la campaña de Abelardo de la Espriella que fueron víctimas de esos ataques. Calificó lo ocurrido como un caso “extremadamente grave para la democracia colombiana”.

Por eso, exigió que se adelanten las investigaciones pertinentes de manera ágil y transparente y pidió que se garantice la seguridad de todas las personas que participan en la campaña electoral. “Nadie debe ser atacado por portar una bandera. Nadie debe ser agredido por apoyar a un candidato (...). Exigimos que quienes aspiran a gobernar Colombia condenen de manera clara cualquier acto de agresión política”, añadió.

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“Durante meses hemos visto una campaña basada en la descalificación, el señalamiento permanente y la división entre colombianos. Cuando desde la política se alimenta el odio, tarde o temprano aparecen quienes creen que la violencia es una herramienta legítima para imponer sus ideas. Y eso debe ser rechazado sin ambigüedades”, indicó.

El abogado Martín Eduardo Botero rechazó los hechos de violencia que se presentaron en Chía en contra de simpatizantes de la campaña de De la Espriella - crédito @boteroitaly/X

Días atrás, Jaime Andrés Beltrán denunció que se estarían planeando ataques y actos de “vandalismo” en distintas zonas de Colombia contra la publicidad y viviendas prestadas por voluntarios para la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella. El exalcalde afirmó que, a través de estas acciones violentas, buscarían afectar la carrera del candidato hacia la Presidencia de la República.

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Sin dar a conocer pruebas, Beltrán señaló al candidato de izquierda Iván Cepeda Castro y al presidente Gustavo Petro de estar detrás de las presuntas intimidaciones, junto con “colectivos” que los acompañan.

Jaime Andrés Beltrán, el gerente nacional de regiones de la campaña de Abelardo de la Espriella, denunció estrategias para afectar la campaña del candidato presidencial - crédito @soyjaimeandres/X

“El llamado a todos los Defensores de la patria es a no dejarnos intimidar por el desespero de Petro, Cepeda y sus colectivos, que quieren sembrar miedo y caos para desestabilizar al país. Debemos seguir multiplicando para este #21JUN tener una victoria contundente”, sostuvo.

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