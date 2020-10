Si todo el mundo consumiera como Colombia, ya no habría recursos para el resto de 2020

Colombia perdió 158.894 hectáreas de bosques en 2019 por la deforestación EFE/ Mauricio Dueñas / Archivo

El informe anual de la plataforma Earth Overshoot Day informó este sábado que, desde este 17 de octubre, Colombia entra en una situación de “sobregiro medioambiental”. Lo que esto quiere decir, o más bien advertir, es que si el mundo consumiera como lo hace Colombia, en este día los recursos de todo el planeta ya se habrían agotado.

“Desde este 17 de octubre comenzamos a ocupar una línea de crédito que, en realidad, implica que nuestra forma de consumo requiere y gasta más recursos de lo que somos capaces de regenerar”, explica Silvia Gómez, directora de Greenpeace Colombia.

Situación que empeora con los años, pues según Greenpeace, en el 2019 el día de “sobregiro ambiental” en Colombia fue el 18 de octubre, lo que quiere decir que empeoramos un día, en lugar de aprender a manejar nuestros recursos para preservarlos, cada vez estamos más cerca de agotarlos definitivamente.

Desde la ONG también advirtieron que Colombia no está generando ninguna capacidad de ahorro medioambiental y que los actuales patrones de consumo tienen un alto impacto ecológico. Según la directora de Greenpeace, “la nueva normalidad no puede ser sinónimo de una economía que arrasa con los ecosistemas y que no tiene como eje central las necesidades de las personas. Estamos en un momento clave e histórico para dar un salto que signifique proteger la naturaleza y nuestra salud”.

Días del "sobregiro ambiental" en todo el mundo. Foto de Earth Overshoot Day

Al igual que Colombia, El Salvador también alcanza el “sobregiro ambiental” este 17 de octubre. Por su parte, Estados Unidos y Canadá tienen un panorama mucho más preocupante, pues habrían agotado sus recursos en marzo de este año.

Qatar comparte el panorama oscuro con EE. UU. y Canadá, puesto que cumplió el “sobregiro ambiental” el 11 de febrero. Mientras que Indonesia ha logrado retrasar el gasto de sus recursos hasta el 18 de diciembre.

Estas fechas se establecen con los cálculos de las Cuentas Nacionales de Huella y Biocapacidad de Global Footprint Network, que son actualizadas anualmente. Según estas cuentas, la humanidad agotó todos los recursos que la Tierra es capaz de regenerar en un año el pasado 22 de agosto , esto es tres semanas más tarde que el 2019, debido a la parálisis industrial que causó la pandemia por coronavirus.

Según la red Footprint, este año la población ha consumido como si tuviera 1,6 planetas, mientras que en 2019, el cálculo era de 1,7 planetas. Esta red también asegura que los Estados con economías más potentes son los que están provocando el adelanto del Día de la Sobrecapacidad de la Tierra. Entre ellos están Qatar y EE. UU., que necesitan 9 y 5 planetas respectivamente, mientras que España, requiere de 2 planetas y medio para satisfacer su consumo actual.

Desde Greenpeace destacan que las ciudades representan más del 70% de las emisiones globales y que por eso existe una tendencia creciente a nivel internacional para cambiar el paradigma de funcionamiento de las grandes metrópolis.

“Las ciudades, tal como las conocemos, no resisten más. Hoy no solo tenemos una emergencia sanitaria, sino que medioambiental, una verdadera pandemia climática que se prolonga por largo tiempo. Es en este contexto que es necesario reaccionar con decisión y por eso se hace necesario una declaratoria de emergencia climática para Bogotá que permita enfrentar y contener las graves afectaciones ambientales que hoy tenemos”, dijo la directora de Greenpeace.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Estudio de la revista Frontiers revela cuáles son los páramos más vulnerables en Colombia

Octubre: el mes ideal para avistar aves migratorias en Bogotá

Vidal González: el “último” guardián del páramo de Guacheneque y el río Bogotá