Sancionan a vendedora ambulante por ‘sacarse los mocos’ con los tapabocas que vende

Una ciudadana que pasaba en carro por el Centro Histórico de Santa Marta, exactamente por la Quinta Avenida o también conocida como la ‘Campo Serrano’, se llevó una sorpresa nada agradable, cuando vio a una vendedora ambulante que se sacaba los mocos con los tapabocas que vendía en esa calle.

El video muestra a la mujer con varios tapabocas en sus manos y luego los utiliza para refregarse su nariz por varios segundos. Al parecer, esos mismos tapabocas los vende a otros ciudadanos que pasan por el sector.

El caso llegó a la Policía Metropolitana de Santa Marta, por lo que varios agentes llegaron hasta el sitio en donde se encontraba la mujer para amonestarla .

Según el diario La Libertad, algunos transeúntes que la conocen, aseguran que ella, al parecer, está acostumbrada hacer eso, sin importar el riesgo en que pone a los compradores, que de buena fe adquieren los tapabocas como medida de prevención contra el Covid-19.

Sanción para la vendedora informal

“La Policía logra la ubicación de la señora y le es aplicado el Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, que trata de los comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y también con las autoridades”, señaló el coronel Oscar Solarte, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta.

Caracol Radio cita al alto oficial que recomienda “comprar los elementos de autoprotección en sitios autorizados y que tengan todas las medidas de bioseguridad necesarias” .

Santa Marta busca evitar un rebrote de coronavirus

Las autoridades de salud de Santa Marta buscan evitar un rebrote de Covid-19, luego de que se reactivaran sectores de la economía como el turismo, que conlleva a que una gran cantidad de viajeros llegue a la ciudad.

Según las proyecciones del Instituto Nacional de Salud, se espera que en Colombia se presente un rebrote del virus entre octubre y noviembre, debido a la reapertura de diferentes sectores de la economía y el levantamiento de la cuarentena.

Es por eso que las autoridades de Salud en el Distrito insisten a los samarios en la implementación de las medidas de autocuidado y la disciplina social.

“Las principales condiciones que pueden favorecer el rebrote en Santa Marta en los próximos meses son: q ue no mantengamos el distanciamiento social, que comencemos a salir a cosas que son innecesarias, que no hagamos el lavado de manos, que no estemos utilizando el tapabocas, que no nos cuidemos y ese no cuidarse significa frecuentar espacios cerrados, mantener contactos estrechos prolongados, cuando hablo de prologado me estoy refiriendo a más de 15 minutos”, manifestó el coordinador del Comité Asesor Científico, Javier Hernández Blanco.

Por su parte, el secretario de Salud Distrital, Henrique Toscano Salas, indicó que se necesita más disciplina y autocuidado en esta etapa e hizo una invitación a los samarios para que cumplan con los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud.

“Nos falta mucho, necesitamos muchísima más disciplina, muchísimo más uso del tapabocas, el distanciamiento social de los dos metros, el lavado de manos y evitar las aglomeraciones, no podemos dejarnos llevar por los turistas, hay que orientar al turista, ellos vienen en un afán de recreación y de diversión, pero nosotros los samarios, que somos los anfitriones debemos estar atentos para decirles que el Covid-19 está ahí”, sostuvo el Secretario de Salud.