La familia de Pablo Escobar demandó a un rapero por usar el nombre del capo narco para un restaurante

La familia del difunto capo de la droga colombiano Pablo Emilio Escobar Gaviria demandó a un rapero estadounidense por haber nombrado uno de sus restaurantes con el nombre del jefe del Cartel de Medellín sin su previo consentimiento.

El rapero se llama Tauheed Heakeen Eps, pero es conocido en el mundo musical como 2 Chaninz, quien abrió en Atlanta un local llamado Escobar Restaurant and Tapas y se convirtió en blanco legal de la familia del difunto narco que a través de la empresa Escobar Inc, dirigida por el hermano de Pablo, Roberto Escobar, pretende que el nombre no pueda ser usado ni en la fachada del restaurante, la página web, las redes sociales, ni ningún otro material publicitario.

Escobar Restaurant And Tapas está ubicado en Atlanta, Estados Unidos.

Las pretensiones económicas de Roberto Escobar, conocido en los tiempos del Cartel de Medellín como “Osito”, es que el rapero pague 10 millones de dólares por los daños y perjuicios ocasionados por el uso indebido del nombre de su hermano.

En la demanda civil que también está dirigida a la socia del rapero Mychell “Snoop” Dillard se acusa de que no solo fue usado el nombre de Escobar para la denominar el restaurante, sino que en la carta se sirven platos que también lo usan, como los “Escobar Crab Cakes” o un coctel llamado “The Colombian”. Ademán, el lugar está decorado con imágenes y parafernalia que evoca al capo de la droga y a estética propia de la narcocultura.

Roberto Escobar, hermano de Pablo Escobar, sosteniendo el primer celular que sacó su compañía Escobar Inc. llamado "Fold 1". REUTERS/David Estrada REFILE - CORRECTING ID

Afirma a demanda que Escobar es reconocido por ser uno de los más grandes y heroicos forajidos de todos los tiempo por muchos en Colombia y alrededor del mundo y que además su vida ha sido sujeto de numerosos libros, películas y series de televisión. Destaca además el texto de la demanda que Pablo Escobar fue responsable de la construcción de miles de casas y canchas de fútbol en las áreas más pobres de la ciudad de Medellín en Colombia. No menciona, sin embargo, los miles de muertos y atentados terroristas que fueron su responsabilidad durante el tiempo que delinquió como jefe del Cartel de Medellín.

Pablo Escobar y Carlos Lehder, fundadores del Cartel de Medellín.

Esta no es la primera vez que Escobar Inc se mete en un pleito legal similar, desde que obtuvo los derechos al uso del nombre de Pablo Escobar, Roberto y su compañía se ha dedicado a demandar a muchas otras empresas por el uso de este, o por el supuesto plagio de productos de dudosa calidad que promociona en la página web de su compañía.

Tal es el caso de una demanda que perdió contra Netflix cuando la plataforma de streaming sacó al aire la serie Narcos, que se centra durante sus dos primeras temporadas en la vida del capo de Medellín.

También ha emprendido “guerras” como el mismo denomina contra Elon Musk por el supuesto plagio de un lanzallamas, contra Bit Coin con el lanzamiento de una criptomoneda propia, o contra Apple ofreciendo un Iphone 11 enchapado en oro a mitad de precio de su valor en el mercado.

El Iphone de oro es el último de los productos promocionados por Escobar Inc.

Todos estos productos ofrecidos por Escobar Inc han terminado trayendo una serie de críticas en las redes y acusaciones de fraude y estafa, pues no cumplen con lo publicitado y antes de satisfacer o responder al cliente lanzan un nuevo producto tanto o más dudoso que el anterior.

