Así lo informa el medio The Next Week que entrevistó a Daniel Reitberg, director operativo de Escobar Inc., empresa de Roberto Escobar que asegura ser la propietaria de los derechos de marca “Pablo Escobar” y que recientemente ganó un pleito de 3 millones de dólares por el uso del dominio pabloescobar.com que a partir de 2020 será usado para comercializar productos asociados con el antiguo capo del Cartel de Medellín.