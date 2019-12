“A mediados de 1963, me trasladé a San Vicente de Chucurí, con un contacto que es el que me empezó a presentar a algunos campesinos. Hasta que completé un grupo de 20 hombres dispuestos a formar una guerrilla de nuevo tipo, ya no era una lucha de liberales contra conservadores”, contó en una entrevista, según recuerda El Tiempo.