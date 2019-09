3. Las FARC como partido político: el paso de las armas a la política no ha sido fácil para la guerrilla. Su primera aventura electoral fue un rotundo fracaso ya que al no lograr obtener los votos suficientes para sacar un solo congresista se vieron amparados por las 5 curules y Cámara y las 5 en Senado que el acuerdo les otorgó por dos periodos consecutivos. También intentaron promover la aspiración presidencial de su ex comandante en jefe, Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, pero terminaron retirando la candidatura por problemas de salud y falta de garantías.