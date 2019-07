El ex presidente Álvaro Uribe Vélez volvió a arremeter contra su sucesor, Juan Manuel Santos, en su cuenta de Twitter llamándolo una "vergüenza de mentiroso" por no aceptar que estuvo en París durante el tiempo que se planeó y ejecutó la Operación Jaque, en la que el Ejército de Colombia liberó a 15 secuestrados de las FARC, entre los que estaba la ex candidata presidencial colombo francesa Ingrid Betancourt, tres ciudadanos norteamericanos y 11 soldados del Ejército.