Petro dice que cumplió promesa a Álvaro Uribe tras traslado de Santiago Uribe a guarnición militar

El presidente Gustavo Petro volvió a referirse a Álvaro Uribe en medio de la decisión del Gobierno nacional de autorizar el traslado de Santiago Uribe Vélez a una guarnición militar.

El presidente Gustavo Petro volvió a referirse a Álvaro Uribe en medio de la decisión del Gobierno nacional de autorizar el traslado de Santiago Uribe Vélez a una guarnición militar. El mandatario aprovechó el episodio para revelar una promesa que, según dijo, asumió desde el inicio de su administración: respetar a la oposición y no actuar con retaliaciones contra la familia del expresidente.

El pronunciamiento se produjo después de que Uribe agradeciera públicamente al Gobierno, al Inpec y a las Fuerzas Militares por la autorización del traslado de su hermano. La decisión permite que Santiago Uribe cumpla la condena impuesta en una guarnición militar.

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De acuerdo con la información publicada por Revista Semana, Petro no entró en detalles sobre la medida administrativa, sino que usó su cuenta de X para enviar un mensaje político sobre la relación que mantuvo con uno de sus principales contradictores.

Expresidente Álvaro Uribe y el presidente Gustavo Petro | créditos Lina Gasca y Catalina Olaya / Colprensa

El jefe de Estado aseguró que había prometido no “actuar con venganza” y cerró su publicación con una palabra que concentró la atención de usuarios y dirigentes: “Cumplí”.

Petro reivindicó respeto a la oposición

El mensaje de Petro fue interpretado como una respuesta al agradecimiento de Álvaro Uribe. En lugar de limitarse al caso de Santiago Uribe, el presidente presentó la decisión como parte de un compromiso más amplio con el trato a la oposición durante su Gobierno.

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Según el mandatario, desde su llegada a la Casa de Nariño asumió que no utilizaría el poder presidencial para afectar al expresidente Uribe ni a su familia, pese a las diferencias políticas que ambos han sostenido durante más de dos décadas.

La publicación tuvo impacto porque Petro y Uribe han sido protagonistas de una de las confrontaciones políticas más fuertes del país. Sus debates han atravesado temas como seguridad, paz, economía, justicia y modelo de Estado, lo que convirtió el mensaje en un nuevo capítulo de esa relación marcada por desacuerdos profundos.

El antecedente inmediato fue el pronunciamiento del expresidente, quien agradeció la autorización del traslado de su hermano. También extendió su reconocimiento al Inpec y a las Fuerzas Militares por la atención prestada durante el procedimiento.

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Gustavo Petro reaccionó a la condena de Santiago Uribe Vélez, recordando sus denuncias previas de 2007 sobre "Los 12 apóstoles", un grupo paramilitar responsable de numerosos crímenes en Antioquia - crédito Presidencia - Álvaro Tavera/Colprensa

La respuesta de Petro no cuestionó ese agradecimiento ni profundizó en la situación judicial de Santiago Uribe. El presidente prefirió destacar que, a su juicio, su Gobierno respetó las garantías de la oposición incluso frente a un sector político que ha sido crítico de su administración.

Mensaje generó debate político

La publicación abrió una discusión en redes sociales. Algunos usuarios leyeron las palabras de Petro como una muestra de respeto institucional hacia un opositor histórico. Otros recordaron los choques constantes que el presidente y Uribe han protagonizado durante sus trayectorias públicas.

El traslado de Santiago Uribe a una guarnición militar también quedó en el centro del debate, aunque el mensaje presidencial desplazó parte de la atención hacia la promesa política revelada por Petro. El mandatario conectó la decisión con la idea de no ejercer el poder como herramienta de persecución.

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A menos de un mes de dejar la Presidencia, Petro volvió a referirse a una figura que ha ocupado un lugar central en su discurso político. Uribe, por su parte, no utilizó su mensaje para confrontar al Gobierno, sino para agradecer la autorización concedida.

La tensión entre ambos dirigentes ha marcado buena parte de la política colombiana reciente. Petro llegó al poder como una de las voces más críticas del uribismo, mientras Uribe ha sido uno de los referentes más fuertes de la oposición a su proyecto político.

Por eso, el mensaje presidencial tuvo una carga simbólica. No se trató únicamente de una reacción al traslado de Santiago Uribe, sino de una afirmación sobre la manera en que Petro dice haber ejercido el poder frente a sus adversarios.

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