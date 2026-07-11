Denuncian a Pedro Sola y Pati Chapoy ante la FGR tras polémica por presunta apología del maltrato animal

La presentadora Pati Chapoy y el conductor Pedro Sola en un montaje fotográfico, ambos enfrentan una demanda por apología del maltrato animal. (Instagram: Pati Chapoy / Pedro Sola)

La controversia por los comentarios de Pedro Sola sobre perros en establecimientos pet-friendly dio un nuevo giro. La organización Va por sus derechos presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) contra el conductor de Ventaneando y otros participantes de la emisión, entre ellos Pati Chapoy, por hechos que considera podrían constituir delitos relacionados con la presunta apología del maltrato animal.

La acción legal fue anunciada por la propia organización a través de redes sociales, donde informó que el recurso fue interpuesto tras las declaraciones realizadas durante el programa del pasado 6 de julio. La asociación también subrayó que su actuación es apartidista y sostuvo que “el desconocimiento de la ley no exime de responsabilidad”.

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La ONG Va Por Sus Derechos denuncia ante la Fiscalía de la Ciudad de México a conductores del programa Ventaneando por comentarios que incitan al maltrato animal. (X: @derechosVa)

¿Cómo inició la polémica?

El conflicto comenzó cuando Pedro Sola manifestó en Ventaneando su rechazo a la presencia de perros en restaurantes, centros comerciales y otros espacios públicos.

Durante la conversación aseguró que le daban “ganas de aventarles una carne envenenada” a los animales que encontraba en esos lugares. Minutos después elevó el tono al afirmar que quienes pasean a sus mascotas en carriolas daban “ganas de darles un balazo”.

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Las expresiones provocaron una ola de críticas en redes sociales. Mientras la conductora Mónica Castañeda rechazó públicamente la idea de envenenar animales, Pati Chapoy respaldó parte de la conversación y también fue cuestionada por sugerir que algunos dueños de mascotas requerían atención psiquiátrica.

Días después, Pedro Sola ofreció una disculpa pública en televisión, donde reconoció que actuó con “falta de empatía” y aseguró que buscará informarse más sobre el bienestar animal.

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La denuncia de la ONG Va por sus derechos

La organización Va por sus derechos confirmó que presentó una denuncia penal contra los conductores que participaron en la conversación.

En sus publicaciones dirigidas a la FGJCDMX, la organización informó que el recurso fue promovido por “hechos constitutivos de probables delitos” derivados de comentarios emitidos en un medio de comunicación de alcance nacional.

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El colectivo también respondió a cuestionamientos sobre sus motivaciones y afirmó que se trata de una organización apartidista. Entre los asuntos en los que ha participado anteriormente figura la promoción de medidas relacionadas con la protección de animales en el Mercado de Sonora.

La denuncia se suma a una petición impulsada en Change.org, donde usuarios exigen sanciones para Pedro Sola, Pati Chapoy y el programa Ventaneando.

Un tuit de Va por sus Derechos informa sobre la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República de México contra conductores por probable provocación pública. (X: Va por sus derechos)

La postura de la PAOT

La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) de la Ciudad de México emitió un posicionamiento oficial en el que condenó los comentarios del conductor.

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La dependencia sostuvo que ese tipo de expresiones pueden “propiciar y normalizar actos de violencia y maltrato animal, conductas expresamente prohibidas y sancionadas por la legislación vigente”.

Asimismo, recordó que los animales son reconocidos legalmente como seres sintientes e hizo un llamado a medios de comunicación y figuras públicas para ejercer su influencia con responsabilidad social.

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La PAOT también señaló que las denuncias por maltrato animal en la capital aumentaron de 1,868 casos en 2019 a 3,868 en 2025, mientras que datos del Instituto Belisario Domínguez del Senado estiman que siete de cada diez animales de compañía en México han sufrido algún tipo de maltrato.

(CUARTOSCURO / Captura de pantalla Ventanenado)

Posibles repercusiones para Pedro Sola

Hasta ahora no existe información oficial que confirme la apertura de una carpeta de investigación derivada de la denuncia ni que establezca responsabilidades penales contra Pedro Sola o Pati Chapoy.

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En el ámbito político, la diputada de Morena Margarita Corro Mendoza solicitó analizar la posible aplicación del artículo 208 del Código Penal y sostuvo que una disculpa pública no necesariamente extingue eventuales responsabilidades legales.

En paralelo, TV Azteca tampoco ha informado sobre sanciones internas contra el conductor. Aunque en redes sociales circulan versiones sobre una posible salida de Sola de Ventaneando, la televisora no ha confirmado cambios en el elenco del programa.

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