La renovación de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia se estaría enredando: “No se ha dado”

Néstor Lorenzo llegó a Bogotá y a la espera de definir su renovación con la Selección Colombia para el nuevo proceso rumbo a 2030 - crédito Amanda Perobelli/REUTERS

El técnico Néstor Lorenzo pasa horas complicadas a su regreso a Bogotá, luego de la eliminación de la Selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA, ya que no cumplió con el objetivo de llegar a cuartos de final.

Las primeras versiones indicaban que Lorenzo sería renovado de inmediato, debido a los números previos al campeonato, el conocimiento de la plantilla y el proceso a lo largo de cuatro años, en los que alcanzó a ser subcampeón de la Copa América 2024 y tercero de las eliminatorias.

Sin embargo, uno de los dirigentes reveló la realidad sobre la situación del argentino, quien no la tendría fácil para firmar su renovación, porque enfrenta el inconformismo con su labor y una serie de escándalos que aparecieron en los últimos días sobre la plantilla.

PUBLICIDAD

La complicada situación de Néstor Lorenzo

Previo a la Copa del Mundo, el ambiente parecía ideal para que el cuerpo técnico continuara al mando de la Tricolor, una idea que se fortaleció tras ser primera de la fase de grupos, pero todo cambió por la eliminación en octavos de final, porque la FCF y los hinchas esperaban algo mejor.

El periodista Carlos Antonio Vélez reveló que la renovación de Néstor Lorenzo con la Selección Colombia no está asegurada, debido a que, hasta ahora, se discutirá el tema para definir si el argentino es la persona ideal para continuar el proceso o hay que buscar a alguien más.

PUBLICIDAD

Néstor Lorenzo debe esperar a la decisión del comité de la FCF para su renovación, aunque ya tiene el apoyo del presidente Ramón Jesurún - crédito Lee Smith/REUTERS

Durante su intervención en el programa Planeta Fútbol, el comunicador afirmó que habló con Álvaro González Alzate, presidente de la División Aficionada del Fútbol Colombiano y miembro de la Federación Colombiana de Fútbol, y desmintió todas las versiones que apuntaban a una decisión unánime en el comité.

“Hablé con un miembro de la federación, don Álvaro González, y me ha dicho que eso todavía no se ha dado. Apenas hoy (10 de julio) en la tarde los dos presidentes, que son los líderes, y el de la federación quiere a toda costa que se quede”, fueron las palabras de Vélez.

PUBLICIDAD

Álvaro González y Ramón Jesurún, durante la presentación de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia en 2022 - crédito Luisa González/REUTERS

Cabe recordar que la FCF tiene hasta el 30 de julio para decidir si se queda o no con Néstor Lorenzo, ya que ese día termina su contrato y será agente libre, con la opción de negociar sin problemas con otro seleccionado o club que se interese en sus servicios.

González Alzate, opositor de Lorenzo

Como si fuera poco, los resultados finales de la Tricolor en el Mundial 2026 no dejan bien parado al entrenador de cara a una posible renovación de su contrato, porque se enfrenta a la palabra de uno de los dirigentes de mayor poder en el fútbol colombiano, además de experiencia y polémicas.

PUBLICIDAD

Álvaro González Alzate es uno de los opositores de Néstor Lorenzo, pues desde las eliminatorias mostró su preocupación por la gestión del técnico, los resultados en esa fase clasificatoria y quiere reconsiderar las condiciones para continuar con el argentino.

Álvaro González Alzate, vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol, siempre se ha inclinado por un técnico nacional en la Tricolor - crédito Colprensa

“Lorenzo tiene un respaldo del Comité Ejecutivo de la Federación, pero ese no es un obstáculo para expresar que tengo una preocupación. Me parece que tenemos un gran equipo, una magnífica nómina de jugadores, un buen cuerpo técnico, no sé qué nos está pasando”, dijo el directivo en marzo de 2025 al medio Sports Fans.

Sumado a eso, González Alzate apoya la idea de que un colombiano sea el entrenador de la Tricolor, incluso tendría como candidato a Juan Carlos Osorio, extimonel de México y Paraguay, pero cuyo presente no es el mejor, porque se quedó sin equipo por el mal inicio en el Brasileirão con el Remo.

PUBLICIDAD