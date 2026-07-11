Desplazados en Segovia y Remedios (Antioquia) regresan a sus casas bajo protección del Ejército

La Gobernación de Antioquia confirmó el retorno de cerca de 350 personas afectadas por enfrentamientos entre el Clan del Golfo y las disidencias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cerca de 350 personas que habían salido desplazadas de zonas rurales de Segovia y Remedios, en el Nordeste antioqueño, regresaron a sus viviendas luego de 11 días de emergencia humanitaria provocada por enfrentamientos entre el Clan del Golfo y las disidencias. La Gobernación de Antioquia confirmó que el retorno se realizó con acompañamiento del Ejército Nacional.

La situación había obligado a decenas de familias a abandonar sus hogares mientras las autoridades intentaban contener el deterioro del orden público en esta subregión. Según el reporte oficial citado por Blu Radio, en Segovia se desplazaron 36 familias, integradas por 112 personas, mientras que en Remedios salieron 71 familias, conformadas por 237 habitantes.

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El regreso no significa que el riesgo haya desaparecido. La administración departamental advirtió que la Fuerza Pública permanece en la zona para ofrecer seguridad a las comunidades y evitar que se repitan nuevos desplazamientos. La presencia militar busca estabilizar las veredas afectadas y permitir que las familias retomen sus actividades básicas.

La Gobernación de Antioquia confirmó el retorno de cerca de 350 personas afectadas por enfrentamientos entre el Clan del Golfo y las disidencias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ejército acompaña el retorno de las familias

El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez, aseguró que las tropas llegaron a los puntos donde se originó el desplazamiento para acompañar a la población en el retorno. El funcionario reconoció, sin embargo, que la dinámica de violencia en el departamento sigue siendo persistente.

“Ya las familias regresaron a sitio, ahí está el Ejército, porque el Ejército llegó para garantizar seguridad en esa vereda que nos ocasionó ese desplazamiento”, afirmó Martínez al explicar el alcance de la intervención de la Fuerza Pública.

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El secretario también advirtió que el fenómeno puede repetirse. Según dijo, las confrontaciones entre estructuras armadas generan una presión constante sobre las comunidades rurales, especialmente en zonas donde los grupos ilegales disputan control territorial, corredores de movilidad y economías ilícitas.

“Muy seguramente más adelante vuelve y se nos da, porque esta es una dinámica permanente en el departamento”, agregó el funcionario. Su declaración refleja la preocupación de la Gobernación frente a la posibilidad de que el retorno sea frágil si no se mantiene una presencia institucional sostenida.

La Gobernación de Antioquia confirmó el retorno de cerca de 350 personas afectadas por enfrentamientos entre el Clan del Golfo y las disidencias - crédito AFP

Durante los días de desplazamiento, las familias afectadas tuvieron que salir de sus viviendas por temor a quedar atrapadas en medio de los enfrentamientos. El regreso acompañado por el Ejército busca ofrecer un mínimo de seguridad, pero las autoridades reconocen que el Nordeste antioqueño continúa bajo presión de diferentes estructuras armadas.

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Gobernación advierte situación particular en el Nordeste

La Gobernación de Antioquia reiteró que lo que ocurre en esta subregión tiene características particulares frente a otras zonas del país. Según la administración departamental, en Segovia y Remedios el ELN y las disidencias estarían actuando de manera conjunta para enfrentar la expansión del Clan del Golfo.

Esa disputa ha generado alertas frecuentes por desplazamientos, amenazas y afectaciones a comunidades rurales. En este caso, la emergencia involucró a cerca de 350 personas que tuvieron que abandonar temporalmente sus casas hasta que las autoridades lograron entrar con acompañamiento militar.

Las autoridades locales esperan que la presencia de las Fuerzas Militares ayude a recuperar la normalidad y reduzca el riesgo de nuevos movimientos forzados de población. También están a la espera de las decisiones que adopte el próximo gobierno de Abelardo de la Espriella, quien ha prometido intervenir las zonas de mayor conflictividad.

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Por ahora, la prioridad es mantener la seguridad en las veredas afectadas y garantizar que las familias que regresaron no tengan que desplazarse nuevamente. La Gobernación insiste en que la situación requiere seguimiento permanente, porque el retorno de los habitantes no elimina las causas que provocaron la emergencia.