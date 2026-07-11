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Metro CDMX abrirá más temprano por el Medio Maratón 2026: habrá servicio gratis para corredores en estas líneas

Metro de la CDMX modifica horario por el XIX Medio Maratón

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Metro CDMX inicio de operaciones
Por Medio Maratón de la CDMX, el metro tendrá horario especial el domingo 12 de julio (Jorge Contreras/Infobae México)

Con motivo de la realización del XIX Medio Maratón de la Ciudad de México, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro anunció un horario especial de operación para facilitar el traslado de las miles de personas que participarán en el evento deportivo este domingo.

A través de una tarjeta informativa, el STC detalló que las Líneas 1, 2, 3 y 9 comenzarán a brindar servicio desde las 05:00 horas, es decir, dos horas antes del horario habitual de los domingos.

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La medida tiene como objetivo agilizar el acceso de corredores, acompañantes y asistentes que se desplazarán hacia la zona de salida y otros puntos relacionados con la competencia.

¿Qué líneas del Metro abrirán antes?

Metro STC
Cuatro líneas del Metro adelantarán su apertura a las 05:00 horas este domingo por el medio maratón de la CDMX (FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM)

El Metro informó que únicamente las Líneas 1, 2, 3 y 9 adelantarán su apertura a las 05:00 horas.

En tanto, el resto de las líneas de la red operarán con normalidad, iniciando servicio a las 07:00 horas, conforme al horario establecido para los domingos.

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Las autoridades recomendaron a las personas usuarias planificar con anticipación sus traslados para evitar contratiempos, especialmente debido a la alta afluencia de pasajeros que se espera durante la jornada deportiva.

Viaje gratis para corredores inscritos

Medio Maratón de la Ciudad de México
Los participantes en el Maratón de la CDMX podrán entrar gratis al Metro (FOTO: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO/CUARTOSCURO.COM)

Como parte del apoyo a las y los participantes del Medio Maratón, el Sistema de Transporte Colectivo informó que el acceso al Metro será completamente gratuito para las personas inscritas en la competencia.

Para obtener este beneficio, los corredores únicamente deberán presentar su número oficial de competidor al ingresar a cualquiera de las estaciones de la red.

La medida busca facilitar el traslado de los atletas hacia la salida de la carrera y reducir el uso de vehículos particulares durante el evento.

“Tu Bici Viaja en Metro” también estará disponible

El STC recordó que, al tratarse de un domingo, permanecerá vigente el programa “Tu Bici Viaja en Metro”, por lo que las personas usuarias podrán ingresar con bicicletas a las instalaciones.

Sin embargo, hizo un llamado a respetar las medidas de seguridad, atender las indicaciones del personal operativo y procurar una convivencia ordenada con el resto de los pasajeros, especialmente ante el incremento esperado de usuarios por el Medio Maratón.

Las autoridades capitalinas exhortaron tanto a corredores como al público en general a salir con suficiente anticipación, mantenerse atentos a los avisos emitidos por los canales oficiales del Sistema de Transporte Colectivo y seguir las indicaciones del personal en estaciones y andenes.

Debido al desarrollo del XIX Medio Maratón de la Ciudad de México también podrían registrarse cierres viales y ajustes en la movilidad en distintos puntos de la capital, por lo que se recomienda considerar rutas alternas y tiempos adicionales de traslado.

Con estas acciones, el Metro de la Ciudad de México busca garantizar un servicio eficiente durante uno de los eventos deportivos más importantes del calendario capitalino, ofreciendo mejores condiciones de movilidad para miles de participantes y usuarios que utilizarán la red durante la mañana del domingo.

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