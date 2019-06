-Nadie gana en una guerra comercial. Todos los países debemos propender por un mercado global que tenga en cuenta las brechas entre los distintos países. Colombia tiene una larga tradición comercial con Estados Unidos y, más recientemente, ha fortalecido sus relaciones con todos los países del Pacífico, incluida China. Colombia no le dice a ningún país que no invierta en nuestra economía. Los países emergentes no salen beneficiados de una guerra comercial. Lo mejor para los países emergentes, para economías como la colombiana, es que Estados Unidos y China lleguen a un acuerdo comercial pronto.