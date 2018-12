Como Cucala hay al menos 10 periodistas extranjeros más en la misma situación registrados por la Flip; corresponsales de medios importantes como The Guardian, The New York Times, The Washington Post, The Bogota Post, Colombia Reports, Finance Colombia, Al Jazeera, TIME, Reuters, National Geographic, Getty Images y otros. Dos de los afectados ya tuvieron que abandonar el país, y otros dos están a punto de hacerlo.