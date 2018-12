Así, para la mayoría de la población, la alborada no es más que la forma como lo describió en su cuenta de Twitter el guionista y director de televisión Juan Mosquera Restrepo: "Me acaba de atacar una tristeza que se llama Medellín. Fue así: suenan detonaciones a la distancia y me pregunto, en voz alta; "¿eso es pólvora o bala?". Luego me digo, en voz baja: "Maldita sea, esa frase es de nosotros aquí". Hay frases que duele haber aprendido en tu ciudad".