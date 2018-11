Estos avances en materia de seguridad llevaron a la ciudad a ser una suerte de modelo en la región. El secretario reconoció que delegaciones de varios países llegan permanentemente a Medellín a interiorizarse sobre el proceso de transformación. En particular países donde la violencia continúa en plena escalada, como México y El Salvador. Sin embargo, las autoridades no se conforman con lo hecho hasta el momento. Saben que no pueden claudicar ante estas estructuras. "El tema no está resuelto", aseveró Tobón Villada.