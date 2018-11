Pero siete años después, aún faltan 4,5 kilómetros. El movimiento sigue en pie para trabajar por las necesidades de la población. "La fundación no tiene más recursos que los de nuestro propio bolsillo, desplazarse es difícil y la Administración no ha avanzado mucho. Gracias a Dios los recursos no se han perdido y esperamos que para el próximo año pueda estar listo", dijo al medio nacional Sonia Vera, líder de 'Piernas cruzadas'.