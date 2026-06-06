Asesinaron al periodista Cristian Herrera en Cúcuta, Norte de Santander: al parecer estaba amenazado

El periodista Cristian Herrera, asesinado en Cúcuta, Norte de Santander - crédito @FLIP_org/X

Durante la jornada del sábado 6 de junio de 2026 se confirmó el asesinato del periodista Cristian Herrera, ampliamente reconocido en Cúcuta y el departamento de Norte de Santander, tras ser interceptado por hombres armados cuando salía de la vivienda de unos familiares en el barrio Quinta Oriental, en inmediaciones de la Universidad Francisco de Paula Santander.

De acuerdo con la versión confirmada por las autoridades, los atacantes se movilizaban en motocicleta y dispararon en repetidas ocasiones tras apoderarse del comunicador, que quedó muerto en el lugar de los hechos.

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Herrera, egresado de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (Unab), contaba con una trayectoria de varios años en el cubrimiento de hechos judiciales y de orden público, principalmente en el diario La Opinión de Cúcuta.

Comunicado de la Alcaldía de Cúcuta tras el asesinato de Cristian Herrera - crédito Alcaldía de San José de Cúcuta

Recientemente, se desempeñaba como asesor de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía de Cúcuta y gestionaba su propio portal informativo en medios digitales. De la misma manera, era miembro de la Junta Directiva de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), entidad que lo había designado como corresponsal en Norte de Santander.

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Información preliminar que está en etapa de verificación por parte de las autoridades apunta a que Herrera, al parecer, había denunciado amenazas contra su vida y, según información oficial, disponía de un esquema de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Incluso, se conoció que durante un periodo anterior, debió exiliarse en Chile debido al avance de las intimidaciones. Fuentes consultadas señalaron que la Fiscalía General de la Nación asumió la investigación y asignó un grupo especializado de la seccional Norte de Santander para esclarecer los hechos y determinar si las amenazas previas se relacionan con el crimen.

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Según la Defensoría del Pueblo, el periodista se dedicó a informar temas relacionados con “impunidad, crimen organizado, corrupción y la situación del Catatumbo. Su labor permitió visibilizar realidades, denunciar a los responsables de entramados de violencia y corrupción y garantizar el derecho ciudadano a estar informado”.

Pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo tras el asesinato del periodista Cristian Herrera - crédito Defensoría del Pueblo

Desde la Alcaldía de Cúcuta sus voceros emitieron un mensaje de condolencias a los familiares, amigos y colegas del comunicador. En el pronunciamiento oficial se condenaron los ataques a la libertad de prensa, especialmente en medio de la polarizada coyuntura electoral que atraviesa el país.

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“Expresamos nuestras más sinceras condolencias y repudiamos este crimen y toda expresión de violencia contra el periodismo. La libertad de prensa no puede ser intimidada ni silenciada. Elevamos una oración por el eterno descanso de su alma”, se leyó en el mensaje oficial.

De la misma manera, desde la Policía Metropolitana de Cúcuta se rechazó el homicidio y se confirmó la creación de un equipo especial de la Seccional de Investigación Criminal (Sijin), mientras que la Seccional de Inteligencia Policial (Sipol) asumió el caso. Los investigadores ya analizan grabaciones de cámaras de seguridad y recogen testimonios para determinar la ruta de escape del presunto responsable, quien habría utilizado una motocicleta para huir del lugar.

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Defensoría del Pueblo pidió acciones a las autoridades

Mientras se esclarecen los hechos, desde la Defensoría del Pueblo se comunicó que dado que ”el asesinato de un periodista constituye una de las formas más graves de censura. Genera miedo, propicia la autocensura y afecta el derecho de las comunidades a recibir información sobre lo que ocurre en sus territorio“, es pertinente solicitar urgentemente a la Fiscalía acciones.

Pidieron celeridad en la investigación para dar con la identificación, captura y judicialización de los responsables. “La investigación debe priorizar el análisis de los temas que cubría, los riesgos que enfrentaba y el contexto de violencia en Norte de Santander y el Catatumbo”, se leyó en el comunicado.

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Mensaje de la Flip tras el crimen del periodista Cristian Herrera - crédito @FLIP_org/X

“La vida de Cristian se puso en riesgo y le terminó costando la vida debido a su oficio. Esto, a pesar de que contaba con medidas de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP), que no lograron evitar su asesinato. No vamos a permitir que este hecho quede en la impunidad”, agregaron los voceros de la Defensoría.

“Es un golpe devastador”: Flip

Por su parte, desde la Fundación para la Libertad de Prensa se calificó el hecho como una pérdida irreparable para la sociedad colombiana.

“Hoy el periodismo colombiano nuevamente está de luto. Nos duele profundamente el asesinato de Cristian Herrera en Cúcuta. Cada periodista silenciado por la violencia es una pérdida irreparable para sus seres queridos, para el periodismo y para la democracia”.

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Desde la fundación recordaron que el comunicador había denunciado recientemente hechos de corrupción, de modo que la pérdida del profesional es”un golpe devastador (...) Desde la FLIP estamos documentando el caso y haciendo seguimiento a la situación”.