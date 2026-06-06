Votantes de centro buscan reunirse con Abelardo de la Espriella de cara a la segunda vuelta presidencial: “Está primero el futuro del país”

Los firmantes del pronunciamiento “Primero la Democracia” afirmaron que apoyaron una opción de centro por principios relacionados con la educación, la transparencia, el respeto por las instituciones y la independencia política - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS y Colprensa

La campaña para la segunda vuelta presidencial continúa marcada por la búsqueda de respaldos de distintos sectores políticos y ciudadanos. Tras los resultados de la primera vuelta, los colombianos deberán elegir entre las fórmulas integradas por Iván Cepeda y Aida Quilcué, por un lado, y Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo, por el otro.

En este contexto, un grupo de electores que apoyó a Sergio Fajardo durante la primera vuelta difundió un comunciado en el que expone las razones por las cuales considera necesario tomar una posición de cara a la elección definitiva y anuncia la intención de sostener un encuentro con los candidatos de la fórmula conformada por De la Espriella y Restrepo.

PUBLICIDAD

Los firmantes que hacen parte del movimiento Primero la Democracia, señalaron que durante la primera etapa de la contienda electoral respaldaron una propuesta de centro porque representaba principios y causas con las que se identifican políticamente.

“Muchos de nosotros apoyamos a Sergio Fajardo o una opción de centro, porque representaban causas en las que seguimos creyendo: respetar la constitución del 91, apostar por la educación, gobernar con transparencia y respeto por las instituciones, actuar con independencia de los partidos políticos tradicionales y tener la capacidad de construir acuerdos”, indicaron en el texto.

PUBLICIDAD

Posición frente a la segunda vuelta

Los electores sostuvieron que la segunda vuelta obliga a tomar una decisión frente al futuro del país y descartaron mantenerse neutrales o acudir al voto en blanco - crédito Prensa Abelardo de la Espriella y Prensa Iván Cepeda

En el comunicado, los electores sostuvieron que el escenario político cambió tras la conclusión de la primera vuelta y que ahora consideran necesario adoptar una postura frente a las dos opciones que permanecen en competencia. Según expresaron, la decisión se produce en un contexto que describen como complejo para quienes respaldaron alternativas distintas a las que avanzaron a la ronda definitiva.

“Hoy el país enfrenta una segunda vuelta y tenemos la responsabilidad de tomar una decisión frente al futuro de Colombia. Estamos ante el escenario que queríamos evitar. Y es precisamente en los momentos más difíciles e incómodos cuando una decisión valiente puede inclinar la balanza y cambiar el rumbo de un país”, afirmaron.

PUBLICIDAD

Dentro de los argumentos expuestos, el grupo hizo referencia a la gestión del actual Gobierno y a distintas problemáticas que, según su lectura, han afectado al país durante los últimos años. “Durante estos cuatro años de petrismo en el poder, Colombia ha caído en la crisis de los medicamentos y de la atención en salud, en el deterioro de la seguridad en amplias regiones del país, en la pérdida de confianza para invertir y generar empleo, y en el deterioro de las finanzas públicas”, manifestaron.

Asimismo, agregaron que existe preocupación por lo que consideran impactos sobre la confianza ciudadana y el funcionamiento institucional. “A ello se suma el silencio frente a múltiples escándalos que han comprometido la confianza ciudadana en el Gobierno y la creciente preocupación por decisiones que han debilitado la independencia institucional y la estabilidad jurídica del país”, expresaron.

PUBLICIDAD

Críticas al petrismo y al sector que respalda a Iván Cepeda

Los promotores de la declaración aseguraron que consideran inconveniente la continuidad del proyecto político que identifican con el petrismo durante un nuevo periodo presidencial - crédito Colprensa

Los promotores de la declaración sostuvieron que no desean adoptar una posición neutral ni acudir al voto en blanco en esta etapa del proceso electoral.

En ese sentido, argumentaron que consideran que la continuidad del proyecto político asociado al presidente Gustavo Petro tendría consecuencias para el país. “Por eso no queremos ser neutrales y no queremos tener que recurrir al voto en blanco, decisión siempre respetable. Colombia no puede permitirse cuatro años más de petrismo”, señalaron.

PUBLICIDAD

El pronunciamiento también incluyó referencias a la relación política que, según los firmantes, existió entre sectores cercanos al petrismo y la candidatura de Sergio Fajardo durante años anteriores.

“También somos claros en algo: no podemos acompañar un proyecto político que durante años promovió ataques sistemáticos contra Sergio Fajardo y contra quienes representamos una visión independiente del país. No olvidamos los llamados a perseguirlo políticamente, las acusaciones construidas sobre falsedades, los intentos de destruir su reputación ni los discursos de odio que buscaron convertir la diferencia política en enemistad”, indicaron.

PUBLICIDAD

La declaración fue divulgada en la recta final de la campaña presidencial, cuando las dos fórmulas finalistas intensifican la búsqueda de respaldos para la jornada electoral del 21 de junio - crédito Montaje Jesúe Áviles/Infobae Colombia

Como parte de la posición asumida de cara a la segunda vuelta presidencial, los electores anunciaron que solicitarán un espacio de diálogo con José Manuel Restrepo y Abelardo de la Espriella.

“Y porque defender la Constitución de 1991, recuperar la salud, poner fin al fracaso de la Paz Total, construir una Colombia más educada, impulsar el desarrollo productivo con inclusión social y combatir la corrupción nos lleva hoy a una conclusión inevitable: Debemos votar en contra de Cepeda y Petro (...) Y porque antes que cualquier preferencia política personal está el futuro del país”, concluyeron.

PUBLICIDAD