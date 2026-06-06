Presidente del Sporting Lisboa desafió al Fenerbahçe por el colombiano Luis Javier Suárez: “Ni hable, solo pague”

Luis Javier Suárez estuvo en el centro de debate por un posible rumor que lo vinculaba al fútbol turco-crédito Pedro Nunes/REUTERS

A pocos días del comienzo del Mundial de la FIFA de Norteamérica 2026, el delantero colombiano Luis Javier Suárez se encuentra en medio de la polémica en Portugal.

El 3 de junio de 2026, el periodista Fabrizio Romano informó que el atacante de la Tricolor ya tendría acuerdo de palabra con el Fenerbahçe de Turquía.

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A ello, el 6 de junio de 2026, el presidente del Sporting de Lisboa, Frederico Varandas, habló sobre los rumores que vinculaban a Suárez con el equipo de Estambul.

El directivo del Sporting de Lisboa se refirió a lo ocurrido con los rumores de Luis Javier Suárez-crédito Correio da Manhã

El 6 de junio de 2026, Frederico Varandas dijo que el delantero Luis Suárez se ha convertido en un “activo electoral” en Turquía y advirtió que, si el candidato Hakan Safi gana las elecciones del Fenerbahçe, su fichaje solo se cerrará por 80 millones de euros “ni un céntimo menos”.

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“No conozco al candidato presidencial del Fenerbahçe (Hakan Safi), pero conocemos muy bien a su jefe de campaña. Vive en Oporto y estamos acostumbrados a su modus operandi. Él y sus amigos. Esas tácticas sucias no funcionan en el Sporting. Son contraproducentes”.

Varandas también lanzó una advertencia de que el jugador no saldrá de Portugal en caso de que no se pague por él, aclarando que solo saldrá a la venta:

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“Ningún jugador del Sporting es inmune al mercado. Se lo puedo garantizar. Si ese señor gana las elecciones, el precio de Suárez será de 80 millones de euros, ni un céntimo menos. Ni siquiera necesita hablar con nosotros. Simplemente tiene que hacer el pago”.

El mismo medio mencionó también que André Villas-Boas, presidente del FC Porto, y rival del Sporting de Lisboa, es amigo de Hakan Safi, el directivo del cuadro turco que busca llevar a Luis Javier Suárez a Turquía.

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Fabrizio Romano afirmó que existe acuerdo verbal entre el jugador y el Fenerbahçe

El periodista especializado en fichajes informó que el delantero samario llegó a un acuerdo verbal con el cuadro de Estambul-crédito @FabrizioRomano/X

El periodista Fabrizio Romano el 3 de junio de 2026 informó que Luis Javier Suárez tendría un acuerdo verbal con Fenerbahçe, pero la operación dependería de dos condiciones: el resultado de las elecciones presidenciales del club turco y el acuerdo económico pendiente con Sporting CP, un escenario que mantiene abierto el futuro del delantero colombiano en pleno mercado previo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Romano publicó en su cuenta de X que el futbolista ya aceptó las condiciones personales del proyecto vinculado al candidato presidencial Hakan Safi. El periodista italiano escribió:

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“EXCLUSIVA: Luís Suárez ha llegado a un acuerdo sobre las condiciones personales con el proyecto del Fenerbahçe respaldado por el candidato a la presidencia, Hakan Safi. El traspaso está condicionado al resultado de las elecciones presidenciales del club en los próximos días y al acuerdo sobre el precio con el Sporting CP”.

La información de Romano no incluyó cifras del pase, duración del contrato ni detalles sobre el estado exacto de las conversaciones entre los clubes. El dato confirmado por esa versión es el acuerdo en términos personales, mientras que el cierre de la transferencia sigue sujeto a esas dos definiciones.

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Estadísticas de Luis Javier Suárez en la temporada 2025-2026

Luis Javier Suárez fue uno de los goleadores más destacados de la temporada en el fútbol europeo - crédito @SportingCP/X

El internacional colombiano de 28 años marcó 38 goles en 53 partidos disputados con el Sporting durante la campaña, y sumó 9 asistencias.

Esta cifra, comparable únicamente con la de los grandes goleadores europeos del momento, sube a 40 goles y 7 asistencias en 56 encuentros si se consideran sus actuaciones tanto en el club portugués como en la selección de Colombia.

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Luis Javier Suárez (Colombia - Sporting Lisboa): 28 goles Vangelis Pavlidis (Grecia - Benfica): 22 goles Yanis Begraoui (Marruecos - Estoril): 20 goles Juan Ramírez (Venezuela - Nacional): 18 goles Rodrigo Zalazar (Uruguay - SC Braga): 16 goles Ricardo Horta (Portugal - SC Braga): 14 goles Pote (Portugal - Sporting Lisboa): 13 goles Samu (España - Oporto): 13 goles Murilo de Souza (Brasil - Gil Vicente): 11 goles Clayton (Brasil - Río Ave): 10 goles