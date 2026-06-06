Feid y Madonna tendrían una colaboración que se estrenaría en el álbum ‘Confession II’ de la reina del pop: esto se sabe

El rumor de una colaboración entre Madonna y Feid en “Confessions II” sacude la previa del álbum - crédito Visuales IA Infobae

El nombre de Feid ha irrumpido con fuerza en la conversación global sobre el inminente lanzamiento de Confessions II, el nuevo álbum de estudio de Madonna.

A través de publicaciones virales en redes sociales y foros especializados, se ha popularizado la versión según la cual el artista colombiano participaría en la pista seis del disco, titulada Read My Lips, una colaboración que sumaría a la producción al reputado productor Tainy.

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Aunque hasta el momento, Madonna, Feid y Warner Records no han confirmado oficialmente la noticia; la sola posibilidad de esta alianza ha encendido la expectativa entre fanáticos de ambos artistas y la prensa musical internacional.

Publicaciones en redes sociales sostienen que el colombiano participaría en 'Read My Lips', la pista seis del disco producido por Tainy - crédito @feid / Instagram

La especulación se alimentó aún más cuando se reportó la presencia de Feid en la premiere de la película que acompaña el lanzamiento del álbum en el Tribeca Festival de Nueva York, un evento en el que Madonna presentó un cortometraje exclusivo dirigido por David Toro y Solomon Chase. La participación del colombiano en la gala, aunque no confirma por sí sola la existencia de una colaboración musical, sirvió de base para que los rumores sobre Read My Lips se multiplicaran en plataformas sociales.

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El interés en una posible colaboración entre la llamada Reina del Pop y Feid no es casual. El artista paisa (cuyo nombre de pila es Salomón Villada Hoyos) ha forjado en la última década una de las carreras más sólidas y globales de la música urbana y del pop latino.

Feid es reconocido por su capacidad para fusionar géneros, su sensibilidad melódica y su éxito en las listas internacionales, en las que ha colocado sencillos como Feliz Cumpleaños Ferxxo, Porfa o Normal. Su impacto trasciende el mercado latino: ha colaborado con figuras como Bad Bunny, Karol G y J Balvin, y ha sido nominado a los premios Grammy Latinos y a los Billboard, consolidando su perfil como uno de los referentes de la nueva música urbana mundial. El gran alcance de su base de seguidores —que supera los 20 millones solo en Instagram— y su habilidad para conectar con distintas generaciones hacen de Feid un socio atractivo para cualquier proyecto internacional.

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La presencia de Feid en la premiere de la película de Madonna en el Tribeca Festival alimentó los rumores sobre su participación en el álbum - crédito @DrownedMadonna @musictrendscol/ X

La información confirmada hasta ahora sobre el álbum es amplia y ofrece el contexto para entender el entusiasmo por la posible aparición de Feid. Confessions II será el décimo quinto trabajo de estudio de Madonna y verá la luz el 3 de julio de 2026 bajo Warner Records, marcando su regreso a la compañía discográfica con la que firmó algunos de los mayores éxitos de su carrera. La producción está a cargo de Stuart Price, el mismo detrás del legendario Confessions on a Dance Floor de 2005. Para esta secuela, Madonna reutilizó el micrófono original de aquel disco, buscando recrear la esencia dance y electrónica de una era que le valió un Grammy y el reconocimiento global.

La lista oficial de canciones, difundida en medios internacionales, incluye 16 títulos. Entre ellos, Read My Lips ocupa el sexto lugar y es la pista señalada en los rumores sobre la colaboración con Feid y la producción de Tainy, actualmente es uno de los productores más influyentes en la música urbana global.

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Otros temas destacados son I Feel So Free, Good for the Soul, Bring Your Love (junto a Sabrina Carpenter), Everything, Love Sensation y Les Girls. El primer adelanto del álbum, I Feel So Free, ya está disponible en plataformas digitales y ha sido recibido como un regreso de Madonna al universo sonoro que la consolidó como referente del pop electrónico.

'Confessions II', el nuevo álbum de Madonna, saldrá al mercado el 3 de julio de 2026 - crédito @madonna/ Instagram

El lanzamiento de Confessions II está acompañado de una agenda internacional de alto perfil. Además del evento en Tribeca, Madonna será una de las figuras principales del show de medio tiempo de la final de la Copa Mundial FIFA 2026 en Nueva Jersey, donde compartirá escenario con Shakira y BTS sólo semanas después del estreno del disco. Esta visibilidad global refuerza la relevancia de cualquier artista invitado en el proyecto, especialmente uno como Feid, cuya carrera va en ascenso constante.

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La expectación es máxima, no solo por el regreso de Madonna al sonido dance y a su colaboración con Stuart Price, sino por la posibilidad de que Read My Lips una dos generaciones y dos estilos musicales que dominan la escena actual.