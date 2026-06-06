Colombia

Valentino Lázaro fue sorprendido tras su paso por ‘La casa de los famosos’ con millonaria propuesta en un proyecto

Ante la posible llegada de Valentino al Canal RCN, su exjefe anunció públicamente que igualará cualquier oferta con tal de que el finalista del ‘reality’ siga como panelista del programa

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Valentino Lázaro sorprende con su ingreso a la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia 2026 - crédito @valentinolazaroh/IG
Valentino Lázaro sorprende con su ingreso a la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia 2026 - crédito @valentinolazaroh/IG

La salida de Valentino Lázaro de La casa de los famosos Colombia marcó el final de su participación en el popular reality, pero abrió una serie de oportunidades laborales para el creador de contenido.

Su regreso al mundo real, tras haber llegado hasta la final del programa, ha estado marcado por diversas entrevistas, transmisiones en vivo y el reencuentro con colegas como Beba de la Cruz, con quien ha compartido escenarios y redes sociales desde su salida de la competencia.

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En el entorno digital y entre sus amigos y compañeros de trabajo, comenzó a circular un rumor que ha captado la atención de seguidores y medios: a Valentino le habrían ofrecido incorporarse a un programa del Canal RCN. Aunque él no se ha referido directamente a la supuesta oferta, la posibilidad generó especulación sobre un eventual salto del influenciador a la televisión, un medio que siempre ha manifestado que le atrae.

Dímelo King le abre las puertas a Valentino Lázaro tras polémica sanción en La casa de los famosos Colombia - crédito @dimeloking/IG
Dímelo King, exjefe y colega de Valentino, le propuso públicamente un “cheque en blanco” para retenerlo en el podcast y evitar su salto a la televisión - crédito @dimeloking/IG

La incertidumbre en torno a la decisión de Valentino activó una reacción inmediata de su círculo profesional más cercano. Durante una charla con sus compañeros del podcast en el que trabajaba antes de entrar al reality, el exjefe y colega conocido como Dímelo King lanzó una oferta pública para intentar retenerlo en el proyecto. “Van a tener que competir con el gran cheque en blanco que le voy a poner a Valentino sobre la mesa... Para que él vaya directamente al banco y coloque la suma”, afirmó Dímelo King, dejando en claro que está dispuesto a igualar o superar cualquier propuesta externa para asegurar la continuidad de Valentino como panelista.

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La propuesta se entiende como un movimiento estratégico ante el posible interés del Canal RCN en sumar a Valentino a su programación. El propio Dímelo King remarcó que el creador de contenido tiene la libertad de “cobrar lo que se le antoje”, sugiriendo que el salario ofrecido podría alcanzar cifras millonarias. “Se prevé que sea un salario de millones de pesos, hasta nuevo aviso”, comentaron durante la conversación, reflejando la relevancia que tiene el influenciador dentro del podcast y la importancia de no perderlo frente a la competencia televisiva.

Mientras tanto, Valentino ha optado por mantenerse al margen sobre los detalles de su futuro profesional, enfocándose en retomar su presencia en redes sociales y disfrutar de la popularidad obtenida tras su paso por el reality. Sus seguidores, atentos a cada movimiento, esperan una confirmación oficial sobre cuál será el siguiente paso en su carrera, ya sea en los medios tradicionales, el entorno digital o una combinación de ambos.

Valentino Lázaro sorprendió a Johanna Fadul al compartir detalles de su estrategia y percepción sobre el juego en La casa de los famosos Colombia - crédito cortesía Canal RCN
La propuesta a Valentino prevé un salario de millones de pesos y refleja el interés por conservar su participación en el proyecto digital - crédito cortesía Canal RCN

Tras su salida de La casa de los famosos Colombia, Valentino ha enfrentado momentos de alta carga emocional en su regreso a los medios.

Uno de los episodios más comentados ocurrió durante su paso por el programa matutino Buen día, Colombia, donde el creador de contenido no pudo contener el llanto al recordar a su amigo cercano, el cantante urbano Zalek, fallecido en un accidente de tránsito en Medellín el 11 de marzo de 2026.

La noticia, que ya conocía por una transmisión en vivo junto a Beba de la Cruz, lo impactó de nuevo al ver en el set un video homenaje con imágenes de Zalek interpretando sus últimos éxitos.

La reacción de Valentino fue espontánea: se refugió entre lágrimas en el abrazo de su compañero Tebi y compartió el dolor que le causó ver a su amigo en pantalla. “Fue muy duro enterarme así. Yo no sabía nada, no me lo esperaba, y verlo en ese video me partió el alma”, expresó durante el segmento, evidenciando la dificultad de enfrentar públicamente una pérdida tan reciente.

El manejo que dieron los presentadores al momento fue objeto de críticas en redes sociales, en las que varios usuarios señalaron que “no estaba bien lastimar a los invitados con esa información” y reclamaron mayor sensibilidad ante el evidente dolor del artista. El equipo de Buen día, Colombia respondió que “solo se trató de un segmento netamente informativo” y que la intención era rendir homenaje a Zalek, no incomodar a Valentino.

El mensaje de Valentino Lázaro a DímeloKing y Karola que remece a los fans de 'TamoEnVivo' - crédito @valentinolazaroh/IG
En su visita a Buen día, Colombia, Valentino no pudo contener el llanto al recordar a su amigo Zalek, fallecido en un accidente de tránsito en Medellín - crédito @valentinolazaroh/IG

Valentino confesó que el encierro y la convivencia potenciaron los vínculos entre los participantes, llegando incluso a enamorarse dentro de la casa. “El encierro me hizo enamorar de una gente que yo digo ‘¿qué pasó?’”, admitió, y agregó que si bien sintió una atracción con Campanita, decidió poner límites por respeto a su situación sentimental.

La verdadera sorpresa llegó cuando reveló que el concursante que realmente le generó un cariño especial fue Juanse: “No lo quiero nombrar porque él se raya demasiado, pero se llama Juanse. Me gusta mucho, pero él se molesta mucho cada vez que lo digo y él no me quiere mucho, pero está bien, lo entiendo, tal vez hice cosas que a él no le gustaron”.

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