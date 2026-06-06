Juliana Calderón confirmó que está embarazada y su familia reacciona a la noticia: “Sé que no estoy sola”

Un ramo de flores y una carta emotiva enviada por Yina Calderón acompañaron los primeros mensajes públicos sobre la maternidad de Juliana - crédito @lareddelosfamosos/ Instagram

La creadora de contenido y empresaria colombiana Juliana Calderón confirmó en sus redes sociales que está esperando su primer hijo, noticia que generó un fuerte impacto en las plataformas digitales y entre sus seguidores.

La noticia fue inicialmente divulgada por el periodista Carlos Ochoa, que señaló que la revelación llegó a través de una publicación de Yina Calderón, hermana de la empresaria, en los estados de WhatsApp.

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Poco después, tanto Yina Calderón como Leonela Calderón compartieron mensajes en los que expresaron su alegría y dieron por confirmada la llegada de un nuevo integrante a la familia. El anuncio de Juliana Calderón puso fin a semanas de especulación en redes sociales, donde circulaban rumores sobre un posible embarazo.

Juliana Calderón anuncia su embarazo y conmueve a sus seguidores - crédito @julianacalderon12/IG - Imagen ilustrativa Infobae

La empresaria de keratinas y figura pública optó por revelar la noticia a través de una serie de publicaciones y agradecimientos, aunque hasta el momento no ha ofrecido mayores detalles acerca de su estado ni de la identidad del padre del bebé. La familia Calderón, reconocida por su actividad en redes y sus apariciones en programas de entretenimiento, celebró la noticia con mensajes de apoyo y muestras públicas de cariño.

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Yina Calderón, en una transmisión en vivo, expresó que la noticia la tomó por sorpresa y manifestó su emoción por convertirse en tía nuevamente. “No ocultamos nada, me siento orgullosa diciendo que Juliana está embarazada”, afirmó Yina, que también mencionó haber sentido mareo al conocer la noticia. Por su parte, Leonela Calderón compartió en sus historias de Instagram que su hermana pronto será madre, acompañando el mensaje con imágenes de regalos y felicitaciones. Entre estos detalles, destacó un arreglo que incluía un mensaje de felicitación y el deseo de que Juliana Calderón “sea la mejor mamá en esta nueva etapa”.

Otra confirmación llegó por parte de la misma Juliana, que compartió en sus redes sociales un ramo de flores que le envió Yina Calderón con un emotivo mensaje.

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La primera pista sobre el embarazo de Juliana Calderón se conoció a través de un estado de WhatsApp publicado por su hermana Yina - crédito @yincalderontv/IG

“Hoy comienza una de las etapas más hermosas de tu vida. Quiero que sepas que admito tu fortaleza, tu amor y la ilusión con la que has esperado este bebé, estoy segura de que serás una mamá maravillosa”, dice la carta escrita por Yina.

En el mensaje, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia se prometió que la acompañaría en el proceso de su maternidad. “Deseo que todo salga muy bien en este momento tan especial y que pronto puedas tener a tu pequeño(a) en tus brazos, sano(a), y dodeado(a) de mucho amor. Recuerda que no estás sola; siempre contarás conmigo para acompañarte (SIC)”, dice otro fragmento del mensaje.

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La noticia reavivó el interés por la vida personal de la empresaria, que atravesó un momento difícil tras el fallecimiento de su expareja Juan Manuel Rodríguez en un accidente de tránsito. Desde ese episodio, Juliana Calderón había manejado con reserva los aspectos de su vida sentimental, motivo por el cual la identidad del padre del bebé permanece sin revelar y constituye una de las principales incógnitas para sus seguidores y la opinión pública.

La carta de Yina Calderón resalta el apoyo familiar y la ilusión ante la llegada del nuevo integrante a la familia - crédito @julianacalderon12/Instagram

En las últimas horas, las redes sociales se llenaron de mensajes de felicitación y muestras de apoyo hacia Juliana Calderón, mientras la empresaria compartió algunas de las publicaciones de su familia, pero sin emitir declaraciones directas sobre el tema. Se espera que en los próximos días la empresaria amplíe la información sobre su embarazo y comparta más detalles con sus seguidores.

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“Pero cómo así, si hace unos días seguía llorando al “novio” 😂“, ”Ay pero quizás hasta ahora se dio cuenta . Así son los embarazos, uno no sabe hasta después de 3/4 meses", “Bendiciones para ella”, “Muchas felicidades y bendiciones para Juliana”, (Sic), son algunas de las reacciones que se han sumado en redes sociales con las pistas que ha dado Juliana sobre su embarazo.

Seguidores y amigos han llenado las plataformas digitales de mensajes de apoyo y buenos deseos para Juliana Calderón. - crédito @julianacalderon12 / Instagram

Las hermanas Calderón han recibido obsequios y felicitaciones de parte de amigos y seguidores, mientras la expectativa crece sobre la evolución de este nuevo capítulo en la vida de Juliana Calderón. La empresaria no había confirmado públicamente el nombre del padre ni detalles adicionales sobre el embarazo, manteniendo la atención de sus fans.

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