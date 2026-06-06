Westcol rechazó la invitación de Aída Quilcué para hacer una transmisión en vivo: “Quiero ser lo más transparente posible”

Westcol rechazó con una publicación en redes sociales la invitación que le hizo Aída Quilcué para hacer una transmisión desde su resguardo indígena - crédito Captura de pantalla @Westcol/Kick y Aida Quilcué/Facebook

Westcol rechazó la invitación de Aída Quilcué, fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, para realizar una transmisión en vivo desde un territorio indígena, al priorizar la organización de debates políticos de cara a la segunda vuelta presidencial del 21 de junio en Colombia.

La decisión, comunicada este 6 de junio a través de su cuenta oficial de X, llegó días después de que la propia Quilcué anunciara públicamente que su comunidad había dado luz verde a la visita del joven antioqueño.

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“Muchas gracias por la invitación doña Aída. Me siento muy honrado por la oportunidad. Sin embargo actualmente en segunda vuelta mi comunidad me pide más allá de conocer a los candidatos, hacer debates y escuchar propuestas concretas”, escribió Luis Fernando Villa, nombre real del creador de contenido de 25 años, en su respuesta pública a la fórmula vicepresidencial del Pacto Histórico.

Aunque Westcol agradeció la invitación de Quilcué, afirmó que su prioridad antes de la segunda vuelta electoral es generar debates alrededor de las dos candidaturas presidenciales - crédito @WestCOL/X

El mensaje de Villa reveló que su foco actual está en la organización de posibles encuentros entre candidatos presidenciales, fórmulas vicepresidenciales o jóvenes afiliados a cada línea de pensamiento. “Quiero ser lo más transparente posible para el país en esta etapa y sobre todo para la gente joven”, añadió, dejando en claro que el formato de visita cultural quedará postergado.

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El antecedente directo de la invitación rechazada se remonta al 3 de junio, cuando Quilcué anunció que había consultado la propuesta con los sabedores espirituales de su comunidad antes de responder, dado que el territorio en cuestión tiene carácter sagrado.

Aida Quilcué aceptó invitación de Westcol para participar de una charla con el 'streamer' - crédito @aida_quilcue/X (@aida_quilcue/X)

“Al tratarse de un territorio sagrado, esta no es una decisión que me corresponda únicamente a mí; es una determinación colectiva que debe tomarse con respeto, responsabilidad y en armonía”, explicó la candidata vicepresidencial en X. Tras esas consultas, Quilcué había dado una respuesta afirmativa: “Westcol, eres bienvenido a nuestra comunidad. Haremos el stream”.

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El rechazo de Villa no cerró la puerta de forma definitiva. En su mensaje, el streamer dejó abierta la posibilidad de visitar el territorio en el futuro: “Me gustaría igualmente en futuro poder ir y conocer su cultura y sus raíces si me lo permite”, indicó, en lo que ambas partes describieron como un intercambio cordial.

Westcol negó haber cancelado la transmisión con Iván Cepeda

El rechazo representa un golpe para la campaña de Cepeda, que no logró apalancar el alcance de las plataformas del streamer, a lo que se sumó la controversia protagonizada por el congresista Santiago Osorio y sus señalamientos contra el creador de contenido por la entrevista realizada a Abelardo De la Espriella, relacionada con la inquietud que expresó el representante a la Cámara de si Westcol llegó a la entrevista con el líder del movimiento ciudadano Defensores de la Patria en un jet privado.

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Este cruce de comentarios, generó rumores de que el streamer cancelara su encuentro con Cepeda por ese motivo, pero cuando un usuario lo cuestionó por echarse atrás en la transmisión con Cepeda, Westcol se defendió:

“Brother yo desde el principio organice stream con Cepeda después de hacer el de Petro, fue el primer stream que cerré, me lo cancelaron, eran dos streams de un ‘lado’ antes de hacer los de Uribe y Abelardo", explicó. “Ahora mismo todo el mundo prefiere el debate para que no salgan con lo de estar de un lado u el otro, que cada quien tome sus conclusiones”, añadió.

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Westcol afirmó que fue el equipo de Iván Cepeda el que rechazó hacer la transmisión con él, y no al revés - crédito @WestCOL/X

Como contrapartida a la supuesta cancelación de Cepeda, de la Espriella sí aceptó la invitación protagonizó una transmisión de más de dos horas y media que acumuló 1,4 millones de visualizaciones solo en la plataforma Kick.