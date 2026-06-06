La selección de Ghana jugaría ante Honduras previo a su debut en el Mundial 2026: esto se sabe

Jordan Ayew es la gran figura de Ghana-crédito Imágenes de acción vía aul Childs/Reuters

El 5 de junio de 2026 se conoció que a Selección de Honduras estaría cerca de cerrar un amistoso adicional ante otra selección mundialista, con la mira puesta en jugarlo el martes 9 de junio en Washington D. C., según informó La Prensa, diario de dicho país.

El posible duelo se daría durante la gira en Estados Unidos previa al choque ya programado frente a Argentina.

Desde la Federación de Fútbol de Honduras se espera una respuesta oficial en los próximos días, aunque se reavivó la opción de que Ghana el rival-crédito La Prensa Honduras

De acuerdo con La Prensa, la opción que más se ha manejado en las últimas semanas es Ghana, por encima de otras dos selecciones que también aparece en la lista: Suiza y Croacia, consideradas poco probables.

PUBLICIDAD

El medio señaló que, si se confirma el encuentro, sería “a puerta cerrada” y no tendría transmisión televisiva. La nota agregó que el cuerpo técnico lo ve con buenos ojos porque el entrenador José Francisco Molina dispondría de más días de trabajo con el plantel.

La concentración de Honduras se instaló en Houston desde el lunes 1 de junio. El dirigente Francis Hernández explicó a La Prensa que se trabaja en la opción de concretar un equipo mundialista:

PUBLICIDAD

“Estamos trabajando en ello, no es fácil porque en esta fecha muchas selecciones quieren comercializar el partido”.

Así viene Ghana previo a su debut mundialista

Ghana empató 1-1 con Gales en Cardiff en su último amistoso antes del Mundial 2026 y cerró sin victorias la recta final de su preparación-crédito imágenes en acción Paul Childs/REUTERS

Ghana empató 1-1 con Gales el 2 de junio de 2026 en el estadio de Cardiff, en su último amistoso antes del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, un resultado que dejó al equipo de Carlos Queiroz sin victoria en la recta final de su preparación para su quinta Copa del Mundo.

PUBLICIDAD

El encuentro fue el primero de la historia entre ambas selecciones y llegó un día después de que Ghana presentara su lista final para el torneo, el 1 de junio de 2026, bajo la conducción de Queiroz. Ese plantel incluye al delantero del Athletic de Bilbao Iñaki Williams y al atacante del Manchester City Antoine Semenyo.

La selección africana llegó a este amistoso después de una serie adversa en partidos de preparación y tras la derrota por 2-0 ante México del 22 de mayo en el estadio Azteca, con goles de Brian Gutiérrez y Guillermo Martínez. En paralelo, su clasificación al Mundial fue ampliamente sólida: sumó ocho triunfos, una derrota y un empate en el Grupo I de las Eliminatorias Africanas.

PUBLICIDAD

Ghana llegó al amistoso con Gales tras perder 2-0 ante México, aunque firmó una clasificación sólida al Mundial 2026 con ocho triunfos, un empate y una derrota en las Eliminatorias Africanas-crédito Imágenes de acción vía Paul Childs/REUTERS

El partido empezó con un contratiempo para Ghana. Kamaldeen Sulemana salió lesionado en el minuto cuatro y el juego se detuvo brevemente

Pese a esa baja temprana, Ghana sostuvo posesiones largas en el arranque. La primera opción clara; sin embargo, fue para Gales: Daniel James cabeceó de cerca en el minuto 12 tras un centro de David Brooks, pero no acertó al arco

PUBLICIDAD

Dos minutos más tarde, James volvió a aparecer y estrelló un remate de derecha en el palo. Ghana respondió en el 19 ‘con un disparo de Jordan Ayew desde fuera del área que se fue alto y desviado por la izquierda.

El primer tiempo dejó una sola amonestación. Thomas Partey recibió tarjeta amarilla en el minuto 30 por juego peligroso, mientras el equipo dirigido por Craig Bellamy ganaba terreno con Neco Williams y Brooks como principales vías de ataque.

PUBLICIDAD

Queiroz movió la formación al inicio de la segunda parte con cuatro cambios: ingresaron Kwasi Sibo, Benjamin Asare, Brandon Thomas-Asante y Ernest Nuamah, según Infobae. En el minuto 60 añadió otras dos variantes con Christopher Bonsu Baah y Caleb Yirenkyi, de acuerdo con Infobae.

La jugada que rompió el partido nació de esas decisiones. En el minuto 66, Nuamah remató desde el centro del área, el arquero galés Karl Darlow dio rebote y Caleb Yirenkyi definió con la izquierda para el 0-1 de los africanos.

PUBLICIDAD

La reacción local también llegó desde el banco. Gales hizo cambios a partir del minuto 60 con los ingresos de Lewis Koumas, Nathan Broadhead y Cameron Congreve por Kieffer Moore, Brooks y James.

En el 67, Dylan Lawlor dejó el campo por lesión y fue reemplazado por Chris Mepham. Koumas fue el más insistente entre los relevos: tuvo dos cabezazos en los minutos 70 y 74, pero ninguno fue al arco.

PUBLICIDAD

Iñaki Williams entró en el minuto 75 por Jordan Ayew y generó una única acción de peligro que quedó invalidada por fuera de juego. En el 83, Gales también perdió por lesión a Joe Rodon, sustituido por Kai Andrews.

El dato central del cierre fue este: Gales pasó a dominar por completo el tramo final y convirtió en el tiempo añadido. Rhys Norrington-Davies, Isaak Davies y Josh Sheehan tuvieron oportunidades antes del empate, mientras Alidu Seidu vio la tarjeta amarilla para Ghana en el 90+2.

Un minuto después, Neco Williams envió un centro al área y Koumas cabeceó desde el centro de la zona para vencer al arquero junto al poste izquierdo y fijar el 1-1. Davies todavía dispuso de un último remate en el descuento, pero no prosperó antes del final.

Ghana afrontará el Mundial 2026 como participante en su quinta Copa del Mundo, mientras Gales no estará en el torneo después de caer ante Bosnia y Herzegovina en la fase de clasificación. La convocatoria ghanesa también quedó marcada por la ausencia de Mohamed Kudus, volante del Tottenham, por una lesión muscular en el cuádriceps.

Los jugadores que representarán a Ghana en el Mundial 2026

Este es el listado final de los jugadores que tendrá Carlos Queiroz bajó su mando en Estados Unidos, México y Canadá-crédito @blackstarsofghana/Instagram

Arqueros

Benjamin Asare (Accra Hearts of Oak de Ghana)

Lawrence Ati-Zigi (F. C. St. Gallen de Suiza)

Joseph Anang (St Patrick’s Athletic de Irlanda)

Defensores

Baba Adbul Rahman (PAOK de Salónica F. C de Grecia)

Gideon Mensah (A. J. Auxerre de Francia)

Marvin Senaya (A. J. Auxerre de Francia)

Alidu Seidu (Stade Rennes F. C. de Francia)

Abdul Mumin (Rayo Vallecano de España)

Jerome Opoku (Estambul Başakşehir de Turquía)

Jonas Adjetey (VfL Wolfsburg de Alemania)

Kojo Oppong Peprah (Niza de Francia)

Derrick Luckassen (Pafos F. C. de Chipre)

Volantes

Elisha Owusu (A. J. Auxerre de Francia)

Thomas Partey (Villarreal C. F de España)

Kwasi Sibo (Real Oviedo de España)

Augustine Boakye (A. S. Saint-Étienne de Francia)

Caleb Yirenkyi (Nordsjælland de Dinamarca)

Abdul Fatawu Issahaku (Leicester City F. C de Inglaterra)

Delanteros

Kamal Deen Sulemana (Atalanta B. C. de Italia)

Christopher Bonsu Baah (Al-Qadisiyah F. C. de Arabia Saudita)

Brandon Thomas - Asante (Coventry City de Inglaterra)

Prince Kwabena Adu (Viktoria Plzeň de República Checa)

Ernest Nuamah (Olympique de Lyon de Francia)

Antoine Semenyo (Manchester City de Inglaterra)

Iñaki Williams (Athletic Club Bilbao de España)

Jordan Ayew (Leicester City F. C de Inglaterra)