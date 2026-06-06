Colombia

Abelardo de la Espriella respondió a exigencia de Iván Cepeda para realizar un debate, pidió que no le imponga condiciones: “¿Te acojonaste?”

El candidato de la derecha aseguró que ya hay un espacio de debate programado para que ambos expongan sus posturas y propuestas, así como sus fórmulas vicepresidenciales

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El candidato presidencial aseguró que quiere que el debate se lleve a cabo con la mayor celeridad posible - crédito @ElizbethCristi7/X

El candidato presidencial Iván Cepeda Castro aseguró estar preparado para un debate con el aspirante Abelardo de la Espriella. En una rueda de prensa que dio en Cali, Valle del Cauca, recordó que su campaña ya nombró a dos compromisarios para establecer condiciones básicas para el desarrollo del debate, pero sigue esperando a que la contraparte haga lo propio.

Según explicó, es necesario que haya reglas básicas para garantizar que el encuentro sea adecuado para ambos aspirantes y, para ello, deben ser designados dos compromisarios por parte de la candidatura de De la Espriella.

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No hemos sabido que el señor De la Espriella haga lo propio. Él, en una declaración bastante desobligante, como suele hacerlo, dijo que no necesitábamos reglas. Bueno, tal vez no le gusten las reglas. Es su procedimiento. Él no es amante de las reglas ni de respetar reglas, pero en democracia es así, hay que tener reglas. Entonces, son reglas básicas y mínimas, y volvemos a exigir que él nombre a sus compromisarios para que avancemos”, dijo el también senador ante la prensa.

- crédito @delaespriella_style/Instagram
Abelardo de la Espriella aseguró que está listo para debatir con Iván Cepeda - crédito @delaespriella_style/Instagram

El aspirante del movimiento Defensores de la Patria se pronunció al respecto a través de una publicación en su cuenta de X, en la que rechazó la imposición de condiciones por parte de Cepeda para poder debatir. Aseguró que ya hay un medio de comunicación que los invitó a un debate, el cual ya tiene una programación establecida.

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Asimismo, instó al aspirante del Pacto Histórico a reconocer los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, que se realizó el 31 de mayo. Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, De la Espriella logró 10.361.499 votos, mientras que Cepeda alcanzó 9.688.361 votos.

Cepeda, no vengas a imponer condiciones. Reconoce primero los resultados de la voluntad del pueblo en las urnas y estaremos listos para el debate. ¿Te acojonaste con el debate que ya programó @RevistaSemana para el martes a las 7:00 p. m.? Cuéntale al país”, escribió el también abogado en la red social.

Los resultados de las elecciones presidenciales en Colombia ubican como ganador al candidato Abelardo de la Espriella en la primera vuelta (31 de mayo) - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil
Los resultados de las elecciones presidenciales en Colombia ubican como ganador al candidato Abelardo de la Espriella en la primera vuelta (31 de mayo) - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

El candidato de la derecha afirmó estar preparado para debatir con el contendiente y que, junto con su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, estarán esperando para que se efectúe el encuentro. Aclaró que convocan al debate tanto a Iván Cepeda como a su coequipera, Aida Quilcué. “Cuando sea y como sea, @jrestrp y yo los estaremos esperando a Aída y a ti. Será un gustazo que el país conozca quién es quién”, señaló.

De igual manera, señaló al senador de tratar de engañar a la población mostrando una supuesta falsa intención de exponer sus ideas en un debate. “Deja de cañar con esa falsa voluntad de debatir para ganar titulares. Es fácil: reconoce que perdiste la primera vuelta, ve con tu fórmula y listo”, concluyó.

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella respondió a exigencias de Iván Cepeda para la realización de un debate - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
El candidato presidencial Abelardo de la Espriella respondió a exigencias de Iván Cepeda para la realización de un debate - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Mientras el país espera que los candidatos y sus fórmulas vicepresidenciales se encuentren en un debate para escuchar sus propuestas y posiciones, los medios de comunicación empezaron a moverse para organizar esa reunión.

Rtvc –que recuperó el nombre de Inravisión–, el Sistema de Medios Públicos “con mayor alcance a nivel nacional”, ya extendió una invitación pública a ambos aspirantes presidenciales para que se establezca una fecha para el debate. Aseguró que garantizará que el encuentro sea imparcial.

“Conscientes de la importancia de estos espacios para el forlacimiento de la democracia, garantizamos que el debate se desarrolará bajo criterios de imparcialidad, plurismo, transparencia y respeto, brindando a todos los participantes igualdad de condiciones para la exposición de sus propuestas y posiciones frente los principales temas de interés nacional”, precisó.

Justamente, Iván Cepeda instó a Rtvc, a Caracol Televisión y a RCN Televisión a que sean los anfitriones del debate.

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