Actores ‘Amos del Universo’ se dejaron convencer y aseguraron que grabarían una segunda entrega de la película en Colombia

Creador de contenido colombiano conquistó al elenco de ‘Amos del Universo’ y abrió la puerta a una secuela grabada en el país - crédito @martinlondonob/IG

El estreno de Amos del Universo no solo ha despertado la emoción de los seguidores de He-Man alrededor del mundo, también dejó un inesperado guiño hacia Colombia como posible escenario para futuras producciones cinematográficas.

Todo ocurrió durante una entrevista promocional realizada por el creador de contenido colombiano Martín Londoño, que aprovechó el encuentro con parte del elenco para destacar la riqueza natural del país y terminó obteniendo una inesperada respuesta de los protagonistas.

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La nueva apuesta de Amazon MGM Studios, Sony Pictures y Mattel revive la historia del legendario defensor de Eternia en una producción dirigida por el cineasta Travis Knight.

La cinta, protagonizada por Nicholas Galitzine y Camila Mendes, presenta una versión renovada de He-Man, combinando acción, fantasía y una carga emocional que busca conectar tanto con los fanáticos de la franquicia como con nuevas audiencias.

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'He-Man' abrió una inesperada ventana para Colombia - crédito Reuters

La trama sigue al príncipe Adam, que es separado de la Espada de Poder durante su infancia y termina viviendo en la Tierra. Dos décadas después, regresa a Eternia para enfrentar su destino como He-Man y proteger su mundo natal de Skeletor, personaje interpretado por Jared Leto.

En medio de la gira promocional de la película, Martín Londoño, influenciador bogotano conocido por su contenido humorístico y entrevistas con celebridades internacionales, conversó con Camila Mendes, Nicholas Galitzine y el director Travis Knight. Durante el encuentro, decidió mostrar un poco de la identidad colombiana a través de un detalle especial.

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El creador de contenido entregó al elenco un jaguar de peluche, explicando que este felino representa una de las especies más emblemáticas de la fauna colombiana y guarda cierta similitud con Battle Cat, el inseparable compañero de He-Man.

Además, aprovechó el espacio para resaltar la enorme biodiversidad del país y sugerir que Colombia podría convertirse en una locación ideal si la franquicia llegara a tener una continuación cinematográfica.

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El elenco de 'Amos del Universo' plantea a Colombia como sede para una posible secuela - crédito @martinlondonob/IG

“Cada vez que hago esto, trato de traer algo de mi país. Soy de Colombia. ¿Han estado alguna vez en Colombia?”, preguntó Martín Londoño a los invitados.

Sin embargo, las respuestas sorprendieron al influenciador, ya que ninguno de los tres había tenido la oportunidad de visitar territorio colombiano.

“No”, respondió Camila Mendes.

“No, me encantaría ir”, expresó Nicholas Galitzine.

“No, nunca he estado en Colombia”, comentó Travis Knight.

Fue entonces cuando Londoño decidió compartir algunos datos sobre la riqueza ambiental del país: “Algo que les gustaría saber sobre Colombia: aunque no tengamos ni el 1% de la superficie terrestre del planeta, tenemos el 10% de su biodiversidad”, afirmó el creador de contenido, mientras les mostraba imágenes de diferentes aves en su tablet personal.

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Una información que generó sorpresa inmediata entre los entrevistados:

“Vaya, eso es increíble”, reaccionó Travis Knight.

“Vaya”, agregó Camila Mendes.

“¿En serio?”, preguntó Nicholas Galitzine.

La biodiversidad de Colombia entró en la órbita de 'He-Man' - crédito @martinlondonob/IG

Martín continuó describiendo algunas de las características naturales que convierten a Colombia en uno de los territorios más biodiversos del mundo.

“Tenemos más de 2.000 especies de aves, ranas, mariposas. Es decir, es un lugar precioso. Sé que Eternia (el lugar en el que se desarrolla la película) se basa principalmente en la imaginación, pero si alguna vez quieren ir a algún lugar que se parezca un poco a Eternia, deberían ir a Colombia”, aseguró.

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La sugerencia no pasó desapercibida. De hecho, fue Nicholas Galitzine el que abrió la puerta a una posibilidad que rápidamente emocionó a los seguidores colombianos de la franquicia.

“Si tenemos la suerte de rodar una segunda película, deberíamos rodarla en Colombia”, afirmó el actor.

Camila Mendes respaldó inmediatamente la propuesta: “En Colombia”, respondió entusiasmada.

Ante la reacción positiva, Martín Londoño expresó que sería una oportunidad extraordinaria para el país, comentario que llevó a Galitzine a reiterar su idea.

“Eso es lo que vamos a hacer”, dijo el protagonista de Amos del Universo.

El inesperado momento que ilusionó a Colombia: estrellas de ‘Amos del Universo’ quieren filmar una nueva película en el país - crédito @martinlondonob/IG

Incluso, el actor bromeó sobre la posibilidad de impulsar la iniciativa aprovechando algunos contactos dentro de la industria.

“Voy a hablar con... Yo conozco a algunas personas en puestos de poder. Les voy a decir...”, comentó entre risas.

La conversación derivó en destacar que los impresionantes paisajes colombianos podrían reducir la necesidad de recurrir a efectos digitales para recrear escenarios fantásticos.

“¿Quién necesitan CGI (las imágenes generadas por computadora en el ámbito audiovisual) cuando tienes toda la biodiversidad que puedas conseguir?”, comentó Camila Mendes.

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“Vamos a ir... sí”, concluyó Nicholas Galitzine, dejando abierta la posibilidad de que Colombia pueda convertirse, en un futuro, en parte del universo cinematográfico de Eternia.

Aunque por ahora no existe confirmación oficial sobre una secuela de Amos del Universo, la entrevista dejó un momento que rápidamente se viralizó en redes sociales y puso nuevamente sobre la mesa el potencial de Colombia como destino atractivo para grandes producciones internacionales gracias a su diversidad natural y paisajes únicos.

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