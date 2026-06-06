Johanna Fadul expresó preocupación por el futuro de Colombia y reveló su voto para la segunda vuelta: “Lo que necesita Colombia”

Johanna Fadul expresó en Instagram su preocupación ante el panorama político de Colombia y reafirmó su postura de cara a la segunda vuelta presidencial - crédito montaje - cortesía Canal RCN - Colprensa

La actriz colombiana Johanna Fadul compartió con sus seguidores su inquietud ante el panorama político del país y reafirmó de manera abierta su postura para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

A través de una serie de publicaciones en sus historias de Instagram, la intérprete manifestó su creciente interés y participación en el proceso electoral, subrayando que nunca antes se había sentido “tan apropiada de unas elecciones para nuestro presidente, para salvar a Colombia, porque la verdad estamos, mejor dicho, con tarjeta roja, porque estamos mal, mal, mal”.

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Fadul, reconocida por su trabajo en televisión en la serie Sin senos sí hay paraíso y su rol como creadora de contenido, sostuvo que la coyuntura actual representa un momento crítico para el país. Según sus declaraciones, considera que la decisión en las urnas será determinante para el rumbo de Colombia en los próximos años. “Creo que esto es lo que necesita Colombia. De verdad amo a estos hombres”, expresó en referencia al candidato presidencial Abelardo de la Espriella y a su fórmula vicepresidencial, Juan Manuel Restrepo Abondano.

- crédito @delaespriella_style/Instagram

Durante la transmisión, Fadul se mostró emocionada mientras observaba una entrevista de ambos candidatos y afirmó sentirse identificada con sus propuestas. “Me encanta la propuesta de estos dos hombres. ¡Qué inteligentes! Uno, obvio espero que quede de presidente; dos, que Dios le dé toda la sabiduría del mundo, que le dé más inteligencia para que en cuatro años pueda lograr tantas cosas tan maravillosas por nuestro país”, declaró la actriz, que no ocultó su respaldo a la fórmula.

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La artista también anticipó las posibles críticas que podrían surgir a raíz de su postura política y defendió a los candidatos, al señalar que “estos candidatos quieren vernos a todos viviendo bien, que Colombia sea un gran vividero, que todo el mundo esté tranquilo, que todo el mundo esté feliz, que todo el mundo pueda obtener su casita”.

En su mensaje, Fadul dirigió cuestionamientos hacia la administración de Gustavo Petro y llamó a sus seguidores a considerar su posición de cara a la segunda vuelta electoral. “Póngale la raya al Tigre. Firmes por la patria, sí soy 100 % de Abelardo”, concluyó.

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La intervención de Johanna Fadul refleja el interés de figuras públicas en el debate político nacional y la influencia que pueden tener en la opinión de sus seguidores a través de plataformas digitales. Su participación activa evidencia el clima de expectativa y polarización que rodea la definición de la próxima presidencia de Colombia.

Roberto Velásquez aclaró que la salida de Johanna Fadul de La casa de los famosos Colombia es definitiva y no estará sujeta a votación - crédito cortesía RCN

Las declaraciones de la actriz se suman a las manifestaciones públicas de otros personajes del entretenimiento, quienes han utilizado sus redes para compartir opiniones y reflexiones sobre el futuro del país.

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Otras figuras del entretenimiento colombiano también se han sumado a la conversación pública sobre la segunda vuelta presidencial. Natalia Reyes, actriz reconocida por su trayectoria en el cine nacional e internacional, utilizó sus redes sociales para exigir mayor transparencia y un debate abierto entre los candidatos. En un mensaje dirigido a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, Reyes preguntó directamente: “¿Y el debate pa’ cuándo?”, remarcando la importancia de un encuentro público donde ambos aspirantes expongan y confronten sus propuestas.

La actriz enfatizó que “el país necesita propuestas, diálogo y que no se escondan detrás de sus redes sociales”, reclamando una discusión política más abierta y sincera.

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Reyes también compartió su desencanto con el clima electoral y la falta de propuestas concretas, afirmando: “Yo tengo que confesarles que me siento profundamente desesperanzada con la política, y no solo hablo del caso colombiano, sino de la política a nivel global”. A su juicio, “el sistema político, como lo conocemos, implica una cantidad de cosas que traen corrupción, clientelismo, populismo... Está interesado en la polarización que estamos viviendo”.

Natalia Reyes se sumó al debate sobre la segunda vuelta presidencial, usando su voz para pedir mayor transparencia y propuestas claras a los candidatos - crédito @nataliareyesg/ Instagram

Para la actriz, es fundamental que los ciudadanos cuenten con información suficiente para tomar una decisión informada en las urnas. “La triste realidad es que solemos votar ‘por el menos peor’ y, aunque no es muy alentador el panorama, tomarse el tiempo de entender las propuestas vale la pena, si al final ninguna le convence, también el voto en blanco es una opción. El tema es saber que, quede quien quede, seguimos con la tarea de ser veedores”.

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