Esta sería la posible alineación titular de la selección Colombia ante Jordania: James Rodríguez jugaría desde el arranque

El cuadro "Cafetero" cerrará su preparación mundialista ante Jordania-crédito Lina Gasca/Colprensa

La Selección Colombia se instaló en San Diego, Estados Unidos, donde inició su preparación de cara al último partido amistoso previo al debut en el Mundial 2026, que se disputará el 17 de junio frente a Uzbekistán. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo enfrentará a Jordania el 7 de junio de 2026.

Los “Cafeteros” realizaron su primer entrenamiento en territorio estadounidense tras su arribo, con actividades centradas en ajustar detalles tácticos y físicos para la cita mundialista.

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James Rodríguez arrancaría de titular ante los asiáticos-crédito Lina Gasca/Colprensa

El partido contra Jordania servirá para evaluar variantes y brindar minutos de competencia a jugadores que requieren mayor rodaje previo al debut oficial.

En este contexto, el 5 de junio de 2026, en el noticiero de Dsports se dio un informe del posible once titular que usaría Néstor Lorenzo ante los debutantes en Mundiales.

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Con respecto a lo que se informó en la semana, el atacante Jhon Córdoba estaría disponible para sumar minutos frente al cuadro asiático, aunque se confirmó que Luis Javier Suárez sería el titular en el estadio Snapdragon, de San Diego, California, en el encuentro que está programado para las 6:00 p. m. (hora de Colombia).

A continuación, este sería el once inicial:

Portero: Camilo Vargas

Defensores: Daniel Muñoz. Jhon Lucumí, Davinson Sánchez, Johan Mojica

Volantes: Jefferson Lerma, Richard Ríos, James Rodríguez, Jhon Arias

Delanteros: Luis Díaz, Luis Suárez

Banco de suplentes: Álvaro Montero, David Ospina, Willer Ditta, Yerry Mina, Santiago Arias, Deiver Machado, Kevin Castaño, Juan Camilo Portilla, Gustavo Puerta, Jorge Carrascal, Juan Fernando Quintero, Jaminton Campaz, Juan Camilo Hernández, Carlos Andrés Gómez, Jhon Córdoba

Director técnico: Néstor Lorenzo

El análisis previo de Néstor Lorenzo del duelo ante Jordania

Néstor Lorenzo explicó que el partido ante Jordania busca tener la prueba para el juego debut ante Uzbekistán-crédito Agustin Marcarian/REUTERS-Foto de archivo

El entrenador argentino también precisó que la preparación previa al torneo fue limitada: solo dos arqueros y James Rodríguez completaron las tres semanas enteras desde el inicio del campamento en Barranquilla, según explicó el propio Lorenzo. Aun así, afirmó que la aspiración de la selección es “llegar al último día con posibilidades en la competencia, llegar a la final”, y agregó que ese objetivo debe pelearse “partido a partido”.

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Lorenzo dijo que el partido del domingo puede servir para ganar confianza, aunque evitó darle un valor definitivo al resultado.

“Ni una derrota ni una victoria marca el futuro. Para ganar confianza, que es muy importante en este tipo de torneos, sería muy bueno hacer un buen partido y ganar”.

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El técnico explicó que Jordania presenta rasgos tácticos útiles para preparar el debut mundialista. Según su análisis, el seleccionado asiático trabaja con línea de cinco y puede alternar entre un 5-3-2 y un 5-4-1, mientras que Uzbekistán, primer rival de Colombia, también utiliza esos registros y a veces suma un 3-4-3 en bloque medio o alto.

Pese a esa lectura del adversario, el foco del entrenador está en el funcionamiento propio.

“Más allá del rival, quiero ver a Colombia. Encontrar los caminos que nos lleven a la victoria, ese es el desafío de este partido en particular”, sostuvo. Sobre Jordania añadió que es “un equipo mundialista” que clasificó en “una zona dura” y que hizo buenos partidos.

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Juan Fernando Quintero y James Rodríguez, los dos volantes creativos en la selección Colombia - crédito FCF

En la misma conferencia, Lorenzo respondió por la situación física de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, ausentes del once inicial ante Costa Rica. Sobre Quintero, explicó que había llegado apenas el día anterior al partido, igual que otros futbolistas que tampoco fueron titulares.

En el caso de James, la decisión fue dosificar su carga.

“Pensamos que era mejor, si le íbamos a dar 45 minutos, que sea en el segundo tiempo. Además, son jugadores que abren partidos, que son muy importantes para el grupo y que queremos que sean muy importantes para el equipo también dentro del campo”

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La hoja de ruta inmediata de Colombia incluye el amistoso ante Jordania y el debut del 17 de junio de 2026 frente a Uzbekistán en el Estadio Azteca de Ciudad de México, antes de los cruces posteriores con Congo y Portugal, según detalló Lorenzo. Sobre el escenario del estreno, dijo:

“El Azteca es como el Maracaná. Es un estadio mítico”, y recordó que en ese otro estadio, durante Brasil 2014, a Colombia “nos fue muy bien”.

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Estos son los partidos de la selección Colombia en la fase de grupos del Mundial 2026

Estos son los tres partidos que jugará la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FCF

Fecha 1

17 de junio: Portugal vs. República Democrática del Congo - Houston - 12:00 p. m. (hora de Colombia).

17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 2

23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán - Houston - 12:00 p.m. (hora de Colombia).

23 de junio: Colombia vs. República Democrática del Congo - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 3

27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Estadio Hard Rock) - 6:30 p. m. (hora de Colombia).

27 de junio: República Democrática del Congo vs. Uzbekistán - Atlanta - (Estadio Mercedes Benz) 6:30 p.m. (hora de Colombia)